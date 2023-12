Αθλητικά

H FIFA απειλεί να αποκλείσει τη Βραζιλία από τις διεθνείς διοργανώσεις

Για ποιον λόγο φέρεται να πήρε την απόφαση αυτή η FIFA. "Ο Πελέ, θα ήταν πολύ λυπημένος για την κατάσταση του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου", λέει ο γιος του Εντίνιο.

Το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο θα μπορούσε να κλονιστεί σοβαρά σύντομα. Η FIFA, μέσω επιστολής που αποκάλυψε το πρακτορείο AP, απείλησε ότι θα αποκλείσει τόσο την εθνική ομάδα όσο και τους συλλόγους της Βραζιλίας από όλες τις διεθνείς διοργανώσεις λόγω των ενεργειών ενός δικαστηρίου στο Ρίο ντε Τζανέιρο κατά την πρόσφατη απομάκρυση του Εντλάντο Ροντρίγες από την προεδρία της βραζιλιάνικης ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (CBF).

Η απόφαση-όπως αναφέρει η εφημερίδα της Βαρκελώνης mundo deportivo- ελήφθη από το προαναφερθέν δικαστήριο του Ρίο έλαβε χώρα στις 7 Δεκεμβρίου, όταν ο Ροντρίγες και η ομάδα εργασίας του απολύθηκαν και ο Χοσέ Πεντρίζ διορίστηκε να διοργανώσει νέες εκλογές για την προεδρία της CBF.

Η FIFA δεν ανέχεται την παρέμβαση ενός κράτους ή ενός από τους θεσμούς του στις υποθέσεις μιας ομοσπονδίας και ως εκ τούτου δεν εγκρίνει την απόφαση αυτή και απειλεί να αποκλείσει την εθνική ομάδα και τους συλλόγους της Βραζιλίας από όλες τις διεθνείς διοργανώσεις.

Αναμένεται να συγκροτηθεί επιτροπή που θα αποφανθεί επί του θέματος στις 8 Ιανουαρίου.

Εν τω μεταξύ, εάν διοργανωθούν νέες εκλογές για την προεδρία της CBF, η FIFA θα μπορούσε να επιβάλει σημαντικές κυρώσεις, φτάνοντας στο σημείο να καθορίσει τον προαναφερθέντα αποκλεισμό της εθνικής ομάδας και των συλλόγων της από διεθνείς διοργανώσεις.

«Ο Πελέ «θα ήταν πολύ λυπημένος» για την κατάσταση του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, λέει ο γιος του Εντίνιο

«Αν (ο Πελέ) ζούσε, θα ήταν πολύ λυπημένος» για την κρίση στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο, είπε ο Εντίνιο, γιος του «βασιλιά» Πελέ, σε συνέντευξή του στο γαλλικό πρακτορείο (AFP) λίγες μέρες πριν από την πρώτη επέτειο από το θάνατο του πατέρα του.

«Πάντα «ανησυχούσε πολύ για τη μοίρα του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου», είπε ο Εντίνιο, πρώην τερματοφύλακας που έγινε προπονητής και ένα από τα επτά παιδιά του Πελέ, που έπασχε από καρκίνο του παχέος εντέρου και πέθανε στις 29 Δεκεμβρίου 2022 σε ηλικία 82 ετών στο Σάο Πάολο.

Ένα χρόνο μετά το θάνατο του θρυλικού Βραζιλιάνου επιθετικού, τρεις φορές παγκόσμιου πρωταθλητή με τη Βραζιλία (1958, 1962 και 1970), η «Σελεσάο», «ορφανή» από τον Νεϊμάρ, τραυματισμένος στις 18 Οκτωβρίου, τουλάχιστον μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, δεν πηγαίνει πολύ καλά.

Μετά από έξι αγωνιστικές, καταλαμβάνει μόλις την έκτη θέση, την τελευταία που δίνει απευθείας πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, έχοντας χάσει στο «Maracana» από την Αργεντινή (1-0) στις 22 Νοεμβρίου.

«Είμαστε σε παρακμή. Έχουμε ακόμα σπουδαίους παίκτες, αλλά πριν είχαμε περισσότερους κορυφαίους παίκτες από σήμερα», είπε ο Εντίνιο.

Σε αυτή την κρίση αποτελεσμάτων προστέθηκε μια άλλη, θεσμική, με την απόλυση στις 7 Δεκεμβρίου του Έντναλντο Ροντρίγες, προέδρου της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Βραζιλίας (CBF), με δικαστική απόφαση. Το δικαστήριο του Ρίο ντε Τζανέιρο ακύρωσε μια συμφωνία που επέτρεπε την εκλογή του.

«Αυτή η κρίση δεν εμφανίστηκε από τη μια μέρα στην άλλη, αυτά είναι σημαντικά και σύνθετα προβλήματα», είπε ο 53χρονος Εντίνιο, ο οποίος προπονεί την ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Βραζιλίας Λοντρίνα στην πολιτεία Παρανά.

Δύσκολες στιγμές περνά και η Σάντος, όπου το διάσημο Νο.10 πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του. Ο σύλλογος της πόλης του λιμανιού υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία στις αρχές Δεκεμβρίου, για πρώτη φορά στα 111 χρόνια ύπαρξής του:

«Δυστυχώς, αυτό δεν αποτελεί έκπληξη. Όποιος παρακολουθεί την καθημερινή ζωή του συλλόγου θα μπορούσε να προβλέψει ένα τέτοιο σενάριο, το οποίο κατέληξε να υλοποιηθεί», δήλωσε ο πρώην τερματοφύλακας της Σάντος για αρκετές σεζόν, αναφερόμενος σε αρκετά χρόνια οικονομικής, αθλητικής και θεσμικής κρίσης.

Την Παρασκευή, οι τελετές για τον εορτασμό της πρώτης επετείου από το θάνατο του Πελέ, θα είναι διακριτικές.

Τα έξι ζωντανά παιδιά του Πελέ, μερικά από τα οποία ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πραγματοποιήσουν μια «εικονική επανένωση», και έχει προγραμματιστεί μια λειτουργία προς τιμήν του μπροστά στο μουσείο του Πελέ.

«Ήταν εξαιρετικός, μας λείπει πολύ», είπε ο Εντίνιο, για τον άνθρωπο που «έφερε το όνομα της χώρας μέσα από το ποδόσφαιρο, για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι».

