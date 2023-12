Αθλητικά

Παναθηναϊκός: “Τέλος” ο Γιοβάνοβιτς, έρχεται ο Τερίμ

Ραγδαίες οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό. Πότε αναμένεται ο Τούρκος τεχνικός στην Αθήνα.

Οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό γύρω από το θέμα του προπονητή ήταν συνταρακτικές τις τελευταίες ώρες, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να οδηγείται στην έξοδο έπειτα από 2,5 χρόνια στον «πράσινο» πάγκο και τον Φατίχ Τερίμ, να αναλαμβάνει τα ηνία του «τριφυλλιού» απ' την Τετάρτη (27/12).

Ο καταιγισμός πληροφοριών απ' την Τουρκία τις τελευταίες ώρες, αρχικά περί πρότασης κι ακολούθως περί συμφωνίας του Παναθηναϊκού με τον Τερίμ για μα αναλάβει την τεχνική ηγεσία του είχαν απόλυτη βάση και πλέον οι «πράσινοι» οδηγούνται σε μία τεράστια αλλαγή, που κλείνει έναν μεγάλο κύκλο κι ανοίγει έναν άλλον.

Οι πληροφορίες του ΑΘηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), αναφέρουν πως ο ίδιος ο Γιάννης Αλαφούζος -έχοντας αποφασίσει να λύσει τη συνεργασία του με τον Γιοβάνοβιτς- πραγματοποίησε ταξίδι το τελευταίο 24ωρο στην Κωνσταντινούπολη, συναντήθηκε με τον Τερίμ κι έδωσαν τα χέρια για συμβολαιο ενάμισι έτους.

Ο 70χρονος Τούρκος τεχνικός, ο μεγαλύτερος που ανέδειξε το ποδόσφαιρο της γειτονικής χώρας, αναμένεται στην Αθήνα το πρωί της Τετάρτης (27/12) και το απόγευμα θα προπονήσει για πρώτη φορά τους «πράσινους».

Ο ίδιος μάλιστα σε μία λιτή τοποθέτησή του στα τουρκικά ΜΜΕ επιβεβαίωσε τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό. «Ναι, τα νέα είναι αλήθεια. Ήρθαν χθες και συμφωνήσαμε. Πηγαίνω αύριο το πρωί στην Αθήνα. Θα είμαι στην προπόνηση το απόγευμα» σχολίσε ο Τερίμ.

