Κόσμος

Γάζα - OHE: Aνησυχία για τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σήμερα, ο στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας περισσότερους από 100 στόχους της Χαμάς.

-



Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εξέφρασε σήμερα (26/12/2023) «τη βαθιά ανησυχία του» για τη συνέχιση των ισραηλινών βομβαρδισμών στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας και παρότρυνε τις ισραηλινές δυνάμεις να λάβουν κάθε δυνατό μέτρο για να προστατεύσουν τον άμαχο πληθυσμό.

«Είμαστε βαθιά ανήσυχοι για τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς στο κέντρο της Γάζας από τις ισραηλινές δυνάμεις. (…) Όλες οι επιθέσεις πρέπει να σέβονται αυστηρά τις αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ιδίως τη διάκριση (μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών στόχων), την αρχή της αναλογικότητας και της πρόληψης», δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Σεϊφ Μαγκάνγκο, σε ένα δελτίο τύπου.

«Προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία το γεγονός ότι οι τελευταίοι σφοδροί βομβαρδισμοί σημειώθηκαν αφότου οι ισραηλινές δυνάμεις έδωσαν εντολή στους κατοίκους στο νότιο τμήμα της Γάζας να μετακινηθούν προς το κέντρο της Γάζας και προς το Ταλ αλ Σουλτάν στη Ράφα».

Σήμερα, ο στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας περισσότερους από 100 στόχους της Χαμάς. Έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες στρατιωτών, συνοδευόμενων από άρματα μάχης, να κινούνται πεζή μεταξύ των ερειπίων, ενώ αντηχούν πυρά.

Η Χαμάς δημοσίευσε πλάνα που δείχνουν μαχητές να ανοίγουν πυρ και να ανατινάσσουν ένα ισραηλινό άρμα μάχης.

Ειδήσεις σήμερα:

Παναθηναϊκός: “Τέλος” ο Γιοβάνοβιτς, έρχεται ο Τερίμ

Βασίλης Καρράς: πλήθος διασήμων στο “τελευταίο αντίο” (εικόνες)

Βέροια: Νεκρή γυναίκα σε τροχαίο - Το αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό (εικόνες)