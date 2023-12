Κόσμος

Δυτική Όχθη: Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε καταυλισμό

Σύμφωνα με τις παλαιστινιακές Αρχές, έξι Παλαιστίνιο έχασαν τη ζωή τους από τις ισραηλινές επιχειρήσεις.

Επιχείρηση του ισραηλινού στρατού σε καταυλισμό παλαιστινίων προσφύγων στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι Παλαιστίνιους και τραυμάτισε αρκετούς άλλους, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

«Έξι μάρτυρες σκοτώθηκαν από την κατοχή (σ.σ. το Ισραήλ), ενώ άλλοι σοβαρά τραυματίες διακομίστηκαν στο γενικό κρατικό νοσοκομείο Θάμπετ Θάμπετ της Τουλκαρέμ», συνόψισε το υπουργείο σε σύντομη ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAFA, οι έξι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στον καταυλισμό Νουρ Σαμς, κοντά στην πόλη Τουλκαρέμ, όπου αναπτύχθηκαν επίσης χερσαία στοιχεία του Τσαχάλ. Ο ισραηλινός στρατός δεν έκανε κανένα σχόλιο για τις πληροφορίες αυτές.

Πάνω από 300 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη σε επιδρομές ισραηλινών στρατιωτικών ή εβραίων εποίκων αφότου ξέσπασε ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου, σύμφωνα με καταμέτρηση της Παλαιστινιακής Αρχής.

