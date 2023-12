Life

Νότια Κορέα: Ηθοποιός οσκαρικής ταινίας βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητο του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Lee Sun-kyun βρέθηκε αναίσθητος μέσα σε ένα αυτοκίνητο σε ένα πάρκο της Σεούλ, εν μέσω έρευνας για υπόθεση ναρκωτικών.

-

Ο Νοτιοκορεάτης ηθοποιός, Lee Sun-kyun, γνωστός για τον ρόλο του στη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία «Parasite», βρέθηκε νεκρός, όπως μετέδωσε το πρωί της Τετάρτης το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, επικαλούμενο την αστυνομία.

Ο Lee Sun-kyun βρέθηκε αναίσθητος μέσα σε ένα αυτοκίνητο σε ένα πάρκο της Σεούλ, μετέδωσε το Yonhap. Ο ηθοποιός, γεννημένος το 1975, εντοπίστηκε έπειτα από έρευνες, καθώς η σύζυγός του φέρεται να κάλεσε την αστυνομία και ενημέρωσε ότι ο Lee είχε αφήσει ένα σημείωμα αυτοκτονίας στο σπίτι τους πριν φύγει.

Ο θάνατός του γνωστού ηθοποιού έρχεται εν μέσω έρευνας για την υποτιθέμενη παράνομη χρήση ναρκωτικών ουσιών, η οποία τιμωρείται αυστηρά στην ασιατική χώρα.

Ο Lee ανακρίθηκε τρεις φορές από την αστυνομία σχετικά με την έρευνα. Μάλιστα το περασμένο Σαββατοκύριακο ήταν για ανάκριση για περίπου 19 ώρες. Ο ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι εξαπατήθηκε για να πάρει ναρκωτικά από μια οικοδέσποινα σε ένα μπαρ, η οποία στη συνέχεια προσπάθησε να τον εκβιάσει, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Ο Lee Sun-kyun πρωταγωνίστησε ως πατέρας μιας πλούσιας οικογένειας στο θρίλερ “Parasite”, το οποίο κυκλοφόρησε το 2019. Είχε επίσης ρόλους σε άλλες νοτιοκορεατικές ταινίες όπως το “Helpless” το 2012 και το “All About My Wife” το 2014.

Ο Lee πρωταγωνίστησε επίσης στην πρώτη πρωτότυπη κορεάτικη σειρά του Apple TV+, ένα θρίλερ επιστημονικής φαντασίας, το οποίο γυρίστηκε το 2021 με τίτλο «Dr. Brain».

Ειδήσεις σήμερα:

Βασίλης Καρράς: Ο ΑΝΤ1 στο Κοκκινοχώρι Καβάλας

Νέα Σμύρνη: Θρίλερ με τον θάνατο 16χρονου

Λεωφόρος Κηφισίας: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο έξω από πολυεθνική