Κοινωνία

Καλαμάτα - Πτώση αεροσκάφους: Νεκρός ο κυβερνήτης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο θάνατος του άτυχου Ίκαρου ανακοινώθηκε επίσημα από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

-

Νεκρός εντοπίστηκε σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Τμήματος Ενημέρωσης Τύπου του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας ο κυβερνήτης του μοιραίου εκπαιδευτικού αεροσκάφους, το οποίο κατέπεσε πλησίον της βόρειας πύλης της 120 Πτέρυγας Εκπαιδεύσεως Αέρος στην Καλαμάτα το μεσημέρι της Τετάρτης.

Ο άτυχος Ίκαρος ονομαζόταν Επαμεινώνδας Κωστέας, έφερε το βαθμό του επισμηναγού και ήταν μόλις 40 ετών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11:28, αεροσκάφος τύπου Τ-2E Buckeye της 363 Μοίρας Εκπαίδευσης Αέρος της 120 Πτέρυγας Εκπαίδευσης Αέρος, κατέπεσε, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, μισό ναυτικό μίλι βορειοδυτικά του αεροδρομίου της Καλαμάτας, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του κυβερνήτη του, Επισμηναγού (Ι) Επαμεινώνδα Κωστέα, 40 ετών».

Όπως είχαμε μεταδώσει, την Τετάρτη το μεσημέρι έφτασε στις Ένοπλες Δυνάμεις ειδοποίηση για πτώση εκπαιδευτικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας.

Επρόκειτο για διθέσιο αεροσκάφος Τ-2 που ξεκίνησε από την 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος και κατέπεσε σε περιοχή πλησίον της Βόρειας Πύλης του στρατοπέδου της ΠΕΑ 120. Ελικόπτερο πραγματοποίησε έρευνες στην περιοχή αναζητώντας τη σορό του κυβερνήτη.

Αν και το αεροσκάφος ήταν διθέσιο, σε αυτό επέβαινε μόνο το συγκεκριμένο στέλεχος. Τραγική ειρωνεία: Επρόκειτο για την τελευταία πτήση που θα πραγματοποιούσε για φέτος, ο άτυχος Ίκαρος.

Όλα τα γεγονότα που οδήγησαν στη μοιραία πτώση, ξεκίνησαν, όταν πτηνό εισχώρησε στον κινητήρα του αεροσκάφους με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη σε αυτόν.

Το ένα φτερό του αεροσκάφους προσέκρουσε σε κτήριο με γραφεία, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποιος τραυματισμός όσων βρίσκονταν μέσα στα γραφεία αυτά.

Οι συνάδελφοί του εκτιμούν ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν πρόλαβε να χρησιμοποιήσει το εκτινασσόμενο κάθισμα.

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από σήμερα Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023 έως και την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023, για τον θάνατο εν ώρα καθήκοντος του Επισμηναγού (Ι) Επαμεινώνδα Κωστέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Βασίλης Καρράς: Ο ΑΝΤ1 στο Κοκκινοχώρι Καβάλας

Νέα Σμύρνη: Θρίλερ με τον θάνατο 16χρονου

Λεωφόρος Κηφισίας: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο έξω από πολυεθνική