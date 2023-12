Life

Βασίλης Καρράς: Συντετριμμένη στο τελευταίο αντίο η Δέσποινα Βανδή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο τελευταίο αντίο βρέθηκαν και άλλοι σπουδαίοι καλλιτέχνες και φίλοι του Βασίλη Καρρά, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Βέρτης, ο Νίκος Οικονομόπουλος και ο Γιώργος Σαμπάνης.

-

Το τελευταίο «αντίο» είπαν χθες στον Βασίλη Καρρά συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, αλλά και εκατοντάδες θαυμαστές του τραγουδιστή, που έφυγε από τη ζωή την παραμονή των Χριστουγέννων, «χτυπημένος» από τον καρκίνο.

Μεταξύ των όσων βρέθηκαν σήμερα στο Κοκκινοχώρι Καβάλας και η Δέσποινα Βανδή, η οποία -όπως μαρτυρούν και οι σχετικές εικόνες από τον φωτογραφικό φακό του NDP- ήταν ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένη.

Μάλιστα, η τραγουδίστρια δεν άντεξε στη διάρκεια του τρισάγιου και «λύγισε». Στα σχετικά πλάνα καταγράφεται να προχωράει προς τον σύντροφό της Βασίλη Μπισμπίκη, που τη συνόδευε. Ύστερα οι δυο τους κατευθύνονται για λίγο έξω από τον προαύλιο χώρο της εκκλησίας από την πίσω πόρτα, με τη Δέσποινα Βανδή να σκουπίζει τα δάκρυά της

Στο τελευταίο αντίο βρέθηκαν και άλλοι σπουδαίοι καλλιτέχνες και φίλοι του Βασίλη Καρρά, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Βέρτης, ο Νίκος Οικονομόπουλος και ο Γιώργος Σαμπάνης.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: μαχαίρωσε και σκότωσε αστυνομικό

Rapid test δωρεάν σε όλη την Ελλάδα την Πέμπτη

Καιρός: Αίθριος με νεφώσεις την Πέμπτη