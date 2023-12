Κόσμος

Κιμ Γιονγκ Ουν: Διέταξε να επιταχυνθούν οι πολεμικές προετοιμασίες

Ο ηγέτης της Βορείου Κορέας, σε νέες του δηλώσεις ζήτησε από τον στρατό της χώρας, να συντρίψει την θέληση των εχθρών της.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, τη βιομηχανία πυρομαχικών και τον τομέα των πυρηνικών όπλων να επιταχύνουν τις πολεμικές προετοιμασίες για να αντιμετωπίσουν αυτό που αποκάλεσε άνευ προηγουμένου συγκρουσιακές κινήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Αναφερόμενος στις πολιτικές κατευθύνσεις για τη νέα χρονιά σε σημαντική συνεδρίαση του κυβερνώντος κόμματος χθες, Τετάρτη, ο Κιμ δήλωσε επίσης πως η Πιονγκγιάνγκ θα επεκτείνει τη στρατηγική συνεργασία με «αντιιμπεριαλιστικές ανεξάρτητες» χώρες, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Η Βόρεια Κορέα επεκτείνει τις σχέσεις με τη Ρωσία, μεταξύ άλλων, καθώς η Ουάσινγκτον κατηγορεί την Πιονγκγιάνγκ ότι προμηθεύει στρατιωτικό εξοπλισμό στη Μόσχα για να τον χρησιμοποιήσει στον πόλεμό της με την Ουκρανία, ενώ η Ρωσία παρέχει τεχνική υποστήριξη για να βοηθήσει τη Βόρεια Κορέα να επεκτείνει τις στρατιωτικές δυνατότητές της.

«(Ο Κιμ) έθεσε τους μαχητικούς στόχους για τον Λαϊκό Στρατό και τη βιομηχανία πυρομαχικών, τους τομείς των πυρηνικών όπλων και της πολιτικής άμυνας, να επιταχύουν περαιτέρω τις πολεμικές προετοιμασίες», μετέδωσε το KCNA.

Σήμερα ο νοτιοκορεάτης πρόεδρος Γιουν Σουκ Γεολ επισκέφθηκε μια στρατιωτική μονάδα στην πρώτη γραμμή στην ανατολική κομητεία Γεοντσεόν για να επιθεωρήσει τις αμυντικές θέσεις της και ζήτησε να υπάρξουν άμεσα αντίποινα σε περίπτωση πρόκλησης από τη Βόρεια Κορέα.

«Σας καλώ να συντρίψετε αμέσως και αποφασιστικά επιτόπου τη θέληση του εχθρού για προβοκάτσια», δήλωσε ο Γιουν απευθυνόμενος στα στρατεύματα.

Στη διάρκεια της ολομέλειας του κόμματος, ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ έθεσε επίσης τους οικονομικούς στόχους για τη νέα χρονιά, αποκαλώντας την «αποφασιστικής σημασίας έτος» για την ολοκλήρωση του πενταετούς αναπτυξιακού σχεδίου της χώρας, μετέδωσε το KCNA.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

