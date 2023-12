Πολιτική

Ο Χάρης Δούκας ορκίστηκε δήμαρχος Αθηναίων - “Η πόλη μπορεί και πρέπει να αλλάξει” (εικόνες)

Η ορκωμοσία έγινε στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης. Απών ο Ηλίας Κασιδιάρης

Ο Χάρης Δούκας ορκίστηκε σήμερα το πρωί νέος δήμαρχος της Αθήνας.

Η τελετή της ορκωμοσίας του νέου δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, και των μελών του δημοτικού συμβουλίου πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης σε ένα σαφές μήνυμα που ο νέος δήμαρχος ήθελε να στείλει για την ανάδειξη των γειτονιών της πόλης, τονίζοντας χαρακτηριστικά «ο δήμος ξαναγυρίζει στις γειτονιές».

Ειδικότερα, ο κ. Δούκας αναφερθείς στην επιλογή της τόπου ορκωμοσίας του είπε ότι «αντικατοπτρίζει την προσήλωση της νέας Δημοτικής Αρχής στην ανάδειξη των γειτονιών της πόλης και στην προοπτική ανανέωσης, ανάπτυξης και δημιουργίας ίσων ευκαιριών για όλους τους κατοίκους της».

«Απειλήθηκε πολλές φορές με κατάρρευση και κατάφερε να σωθεί χάρη στους κατοίκους και τις προηγούμενες δημοτικές αρχές», πρόσθεσε ο ίδιος.

Στην τελετή ορκωμοσίας παρευρέθηκαν ο Κώστας Μπακογιάννης και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ολόκληρη η ομιλία του Χάρη Δούκα

«Συγκεντρωθήκαμε εδώ σε αυτή τη γειτονιά της Αθήνας για να σηματοδοτήσουμε με την ορκωμοσία τη θέλησή μας να δημιουργήσουμε μία Αθήνα Πράσινη και Καθαρή, Ασφαλή και Δημιουργική. Όπως την ονειρευόμαστε. Όπως είναι οι προσδοκίες των Αθηναίων.

Είμαστε όλοι εδώ για να πούμε ότι η ζωή στην Αθήνα μπορεί να γίνει καλύτερη. Τα εμπόδια δεν μας πτοούν, οι δυσκολίες μπορούν να ξεπεραστούν με την κοινή προσπάθεια. Χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς εξαιρέσεις. Επιλέξαμε τη γειτονιά αυτή για το συμβολισμό ότι ο δήμος ξαναγυρίζει στις γειτονιές, εκεί που γράφεται καθημερινά η ιστορία και η ζωή των ανθρώπων.

Ο χώρος που μας φιλοξενεί σήμερα, που θα δώσουμε σε λίγο, τον όρκο να υπηρετήσουμε τίμια και ευσυνείδητα την πόλη και τους πολίτες της, έχει έναν επιπλέον βαθύ συμβολισμό.

Η δημοτική αγορά της Κυψέλης, ιστορικό κτίριο του μεσοπολέμου, απειλήθηκε πολλές φορές με κατεδάφιση. Κατάφερε να διασωθεί, χάρη στην κινητοποίηση των κατοίκων της Κυψέλης και την συνεργασία με τις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Η αγορά της Κυψέλης. μετατράπηκε σε έναν εμβληματικό αυτοδιαχειριζόμενο χώρο πολιτισμού, εκπαίδευσης και μια ιδιαίτερης οικονομικής δραστηριότητας.

Το κατάφεραν κυρίως οι κάτοικοι της. Γιατί πίστεψαν ότι αυτός ο χώρος, που παράκμασε με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να ξανα-ζωντανέψει. Συζήτησαν, παραμέρισαν διαφωνίες, συνεννοήθηκαν, συνεργάστηκαν και τα κατάφεραν. Αυτήν την αγορά-σύμβολο, επιλέξαμε για το νέο ξεκίνημα της Αθήνας.

Οι άνθρωποι κρύβουν μέσα τους μια δύναμη αλλαγής των πραγμάτων, βελτίωσης, αντίστασης και αξιοπρέπειας. Αυτή η Αθήνα έδωσε στις πρόσφατες εκλογές το μήνυμα μιας άλλης προοπτικής για την Πόλη. Σε αυτή την Αθήνα θέλουμε να στηριχτούμε, με αυτή να πορευτούμε, για αυτήν να αγωνιστούμε όλοι μαζί. Έξω από κόμματα και σκοπιμότητες.

Και θέλω εδώ να δηλώσω ότι ξέρουμε το βάρος της ευθύνης που αναλαμβάνουμε, ξέρουμε τις δυσκολίες, ξέρουμε επίσης ότι χωρίς την υποστήριξη, το διάλογο και τη συμμετοχή τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Πιστεύουμε στην κοινωνική συμμετοχή, στην παρέμβαση των πολιτών ως αναγκαία προϋπόθεση για τις αλλαγές που έχει ανάγκη η πόλη. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, σήμερα, θέλω να σας πω, ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο.

Πριν από έξι μήνες με μοναδικές μου σκέψεις, την ανησυχία για την πορεία της Αθήνας, την αγωνία για την ζωή των κατοίκων της, την γνώση ότι υπάρχουν λύσεις και την απόφαση ότι θέλω να αγωνιστώ για ν’ αλλάξουν τα πράγματα, έθεσα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Βρέθηκα σε κάθε γειτονιά της πόλης, μίλησα με τους ανθρώπους της, μοιραστήκαμε τις αγωνίες μας και αναζήτησα στους πολίτες, όχι ψηφοφόρους, αλλά συνεργάτες σε ένα νέο εγχείρημα για την Αθήνα.

Η ψήφος των Αθηναίων ήταν η υπογραφή σε ένα συμβόλαιο τιμής για την Αθήνα. Να κερδίσουμε ξανά το Δικαίωμα στην Πόλη. Σε μια πόλη φιλική για τους κατοίκους της, ελκυστική για τους επισκέπτες της, φιλόξενη σε οικονομικές δραστηριότητες, βιώσιμη και ανθεκτική στις παγκόσμιες απειλές, σύγχρονη και ανοικτή στις μεγάλες προκλήσεις.

Τίποτα όμως δε μπορεί να γίνει ν’ αλλάξει με τους πολίτες στο περιθώριο. Από αυτό λοιπόν το βήμα, θέλω να πω στις Αθηναίες και τους Αθηναίους. Ξέρουμε ότι σε αυτή την σπουδαία πόλη, συχνά η ζωή είναι δύσκολη.

Με ενοχλεί, όσο και εσάς, να περπατώ σε ακάθαρτους δρόμους και πλατείες, ανάμεσα σε πλημμυρισμένους κάδους απορριμμάτων στην γειτονιές, σε σκοτεινές συνοικίες. Με ενοχλεί, να χρειάζεται να διανύσουμε αποστάσεις για να συναντήσουμε ένα δένδρο και πολύ περισσότερο έναν συμπαγές χώρο πρασίνου.

Δεν θέλω τα παιδιά μας να πηγαίνουν σε σχολεία αφιλόξενα, πολλές φορές επικίνδυνα. Γνωρίζω ότι είμαστε οι ενεργειακά φτωχότεροι πολίτες της Ευρώπης, ότι η αναζήτηση στέγης γίνεται Γολγοθάς, την ίδια ώρα που η μία μετά την άλλη συνοικίες παραδίδεται στο έλεος των Airbnb, της ανεξέλεγκτης τουριστικής γιγάντωσης.

Είναι απάνθρωπο, συμπολίτες μας με ειδικές ανάγκες να μην μπορούν να κυκλοφορήσουν στην πόλη. Είναι εφιαλτικό το καλοκαίρι να χάνουμε ανθρώπους από τον καύσωνα, και στις νεροποντές άνθρωποι να παρασύρονται στο κέντρο της πρωτεύουσας, από τα νερά της βροχής. Σας λέω και δεσμεύομαι, ότι αυτά τα προβλήματα είναι ο μεγάλος μας αντίπαλος. Έχουμε ήδη ξεκινήσει να δουλεύουμε γι’ αυτά. Σας θέλουμε όμως δίπλα μας για να τα αντιμετωπίσουμε.

Οι Αθηναίες και οι Αθηναίοι, ακούν συχνά την ατζέντα των προβλημάτων, και ακόμα συχνότερα ακούν υποσχέσεις για την λύση τους. Εμείς, όπως και προεκλογικά, δεν εμφανιστήκαμε ως οι μάγοι με το μαγικό ραβδί που θα κάνουμε το θαύμα. Είπαμε όμως, και αυτό θα είναι η πεμπτουσία της δράσης μας, ότι για να αλλάξει σελίδα η Αθήνα, υπάρχουν τρεις βασικές προϋποθέσεις:

Η πρώτη: Απαρέγκλιτος κανόνας, είναι όλες οι δράσεις να συντείνουν σε μια καθαρότερη περιβαλλοντικά πόλη. Αυτό σημαίνει γενναίες ενεργειακές παρεμβάσεις, σημαίνει σημαντική αύξηση του πρασίνου, σημαίνει περιορισμούς στη χρήση του αυτοκινήτου προσφέροντας εναλλακτικές λύσεις μετακίνησης. Αυτός ο κανόνας θα διέπει όλες τις δράσεις της δημοτικής αρχής, χωρίς εκπτώσεις και συμβιβασμούς, και όλα τα σχετικά έργα θα βρίσκονται σταθερά στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας.

Η δεύτερη: Ένα νέο μοντέλο διοίκησης του δήμου, που θα τον καθιστά πιο αποτελεσματικό. Ήδη δώσαμε το πρώτο δείγμα γραφής, αναθέτοντας και στους 26 δημοτικούς συμβούλους της παράταξης μας (είτε ως αντιδήμαρχοι, είτε ως εντεταλμένοι σύμβουλοι), συγκεκριμένη ατζέντα αρμοδιοτήτων. Όλοι οι τομείς δράσεις του δήμου, έχουν ονοματεπώνυμο. Ένας αιρετός θα έχει καθήκον σε καθημερινή βάση, να έχει μια πλήρη καταγραφή των προβλημάτων, να αντιμετωπίζει άμεσα τα προβλήματα της καθημερινότητας σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και βεβαίως να σχεδιάζει και να δρομολογεί παρεμβάσεις μεγαλύτερης εμβέλειας.

Η τρίτη: Μια νέα σχέση του δήμου με τον πολίτη που θα διέπεται από την αρχή: καμία απόφαση ερήμην του. Όλες οι σημαντικές αποφάσεις θα παίρνονται μετά από δημόσια διαβούλευση με τους πολίτες. Στόχος μας οι πολίτες να είναι παρόντες στο νέο γίγνεσθαι της Αθήνας.

Θέλω επίσης από αυτό το βήμα να πω στους εργαζόμενους στον δήμο μας, Είμαστε συνεργάτες. Θα είμαι δίπλα σας όταν λειτουργείτε με γνώμονα το συμφέρον της πόλης και των κατοίκων της. Γνωρίζω τις δυσκολίες στο καθημερινό σας έργο. Στο δήμο θα επιχειρήσουμε να βελτιώσουμε την δημοτική μηχανή, κάνοντας την πιο λειτουργική, αντιμετωπίζοντας προβλήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα μας.

Όμως δεν θα ανεχτούμε φαινόμενα κακοδιαχείρισης, παραλείψεων, παραίτησης των καθηκόντων σας. Στους 43 εκλεγμένους στο δημοτικό μας συμβούλιο και στους διαμερισματικούς συμβούλους, ένα είναι το μήνυμα: Σας καλώ να μην ξεχνάτε ούτε λεπτό την εντολή που σας ανέθεσαν οι Αθηναίοι. Να ασκήσετε τα καθήκοντα σας με κοινωνική ενσυναίσθηση, αποτελεσματικά, και να μην κάνετε χρήση των προνομίων που συνδέονται με το αξίωμα σας με σκοπό άμεσο ή έμμεσο προσωπικό όφελος.

Στους αιρετούς της περιφέρειας και στο περιφερειακό συμβούλιο Αττικής, σας λέμε, Είσαστε, είμαστε φυσικοί συνεργάτες. Σας ζητάμε να βρεθείτε δίπλα στη Αθήνα και στους 65 δήμους της Αττικής, γιατί τα προβλήματα δεν σταματούν στα όρια ενός δήμου. Χρειάζεται καλή και εποικοδομητική συνεργασία για μεγάλες παρεμβάσεις και βελτίωση των υποδομών. Στην κεντρική διοίκηση, την κυβέρνηση και τους υπουργούς, σας ζητάμε, Μην σχεδιάζετε και αποφασίζετε ερήμην μας,

Εμπιστευθείτε μας, Δώστε μας τα εργαλεία που θα μας επιτρέψουν να βελτιώσουμε τις πόλεις μας, Συνεργαστείτε με τους αιρετούς των δήμων, με την δημοτική αρχή της πρωτεύουσας, για να γίνουν οι παρεμβάσεις που όλοι συνομολογούμε ότι απαιτούνται, με το βλέμμα στραμμένο στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα. Στα Κόμματα και στους βουλευτές τους, σας καλούμε,

Σταθείτε δίπλα μας, Μεταφέρετε την φωνή της Αθήνας και των κατοίκων της, στην Βουλή. Η Αθήνα μας έχει όλους ανάγκη… Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία στο έργο μας. Συγχαίρω όλες και όλους για την εκλογή τους, για τον αγώνα που δώσατε ανεξάρτητα της εκλογής. Καλή θητεία. Καλή δύναμη Με αισιοδοξία και πίστη θα τα καταφέρουμε. Καλή χρονιά σε όλες και όλους».

