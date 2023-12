Πολιτική

Κασσελάκης - Ευχές από ΗΠΑ: Θα φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης σας

Τι ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτικής Συμμαχίας στο ευχετήριο μήνυμά του προς τους υποστηρικτές του.

Στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης μαζί με το σύζυγό του Τάιλερ Μακμπέθ όπου και περνούν όλοι μαζί οικογενειακά την περίοδο των γιορτών.

Ο κ. Κασσελάκης σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μας συστήνει τα δύο του ανίψια, τον Θοδωρή και την Ισαβέλλα και όλοι μαζί εύχονται «Happy New Year».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Δεν ξέρω τι έχω κάνει για να δικαιούμαι τόση αγάπη σε τρεις μήνες, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ για να είμαι αντάξιος της εμπιστοσύνης σας» .

Ο κ. Κασσελάκης βρίσκεται στο Τέξας από την παραμονή των Χριστουγέννων και όπως είχε δηλώσει ο ίδιος, μετά το Τέξας πρόκειται να μεταβεί στο Μισισίπι για να περάσει κάποιες μέρες με τον κ. Μακμπέθ και την πατρική οικογένειά του.

