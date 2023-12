Πολιτισμός

Γλυπτά Παρθενώνα - Πρόεδρος Βρετανικού Μουσείου: Αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας

Τι λέει ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου Τζόρτζ Όσμπορν. Η αποκάλυψη για το τι εξέταζε το 2002 ο Τόνι Μπλερ.

-

Του Ισαάκ Καρυπίδη

Αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και Βρετανίας για το θέμα των Γλυπτών του Παρθενώνα δηλώνει για μια ακόμη φορά ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν. Παράλληλα αίσθηση έχει προκαλέσει η αποκάλυψη πως το 2002 ο τότε πρωθυπουργός της χώρας Τόνι Μπλερ εξέταζε την λύση του μακροχρόνιου δανεισμού των Γλυπτών στην Αθήνα.

Μετά την συνέντευξη της υπουργού πολιτισμού Λίνας Μενδώνη στην εφημερίδα Guardian την σκυτάλη πήρε ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Οσμπορν ο οποίος με νέο του podcast δηλώνει για μια ακόμη φορά αισιόδοξος ότι μπορεί να βρεθεί λύση για την επανένωση των Γλυπτών λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «υπάρχει χώρος για συμφωνία».

Με δεδομένο όπως ο ίδιος επισημαίνει ότι είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει ο νόμος που απαγορεύει στο βρετανικό Μουσείο να παραχωρεί μόνιμα αντικείμενα της συλλογής του επανέλαβε την πάγια θέση του για μοίρασμα των Γλυπτών μεταξύ των δύο μουσείων και την περιοδική έκθεση ελληνικών αρχαιολογικών θησαυρών στο βρετανικό μουσείο.Ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν λέει χαρακτηριστικά:

«Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν; Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με την οποία ένα τμήμα των Γλυπτών θα εκτίθεται ανά πάσα στιγμή στην Αθήνα… και την ίδια ώρα ορισμένοι θαυμάσιοι ελληνικοί θησαυροί που δεν έχουν φύγει ποτέ από την Ελλάδα θα έρχονται και θα εκτίθενται στο Βρετανικό Μουσείο, όπως η Μάσκα του Αγαμέμνονα για παράδειγμα».





Το 2003 ο Τόνι Μπλερ εξέταζε την λύση του μακροχρόνιου δανεισμού των Γλυπτών

Κλείνοντας να πούμε ότι αίσθηση έχει προκαλέσει η αποκάλυψη ότι το 2003 ο τότε πρωθυπουργός της χώρας Τόνι Μπλερ εξέταζε σοβαρά το ενδεχόμενο του μακροχρόνιου δανεισμού των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα σύμφωνα με έγραφα του πρωθυπουργικού γραφείου που αποχαρακτηρίστηκαν σήμερα.

Ως αντάλλαγμα η Βρετανία θα ζητούσε από την Αθήνα από την μια τις περιοδικές εκθέσεις αρχαιοτήτων και από την μια και από την άλλη τη στήριξη της για την διοργάνωση από το Λονδίνο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012.

Μάλιστα εξεταζόταν το ενδεχόμενο τα Γλυπτά του Παρθενώνα να επανενωθούν και να εκτεθούν για πρώτη φορά κατά την περίοδο των Ολυμπιακών αγώνων του 2004 και έπειτα να μεταφερθούν εδώ στο Λονδίνο για τους Αγώνες του 2012.