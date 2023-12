Κόσμος

Πρόεδρος του Μπουρούντι: Οι ομοφυλόφιλοι πρέπει να λιθοβολούνται

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αδιανόητες δηλώσεις από τον Εβαρίστ Νταγισιμίγιε, σε συνέντευξη του που μεταδόθηκε από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση της χώρας.

-

Ο γάμος των ομοφυλοφίλων είναι μια «βδελυρή» πρακτική, τα γκέι ζευγάρια πρέπει «να λιθοβολούνται» επειδή «επέλεξαν τον διάβολο» και προσελκύουν τη «θεία δίκη»: οι δηλώσεις αυτές ανήκουν στον πρόεδρο του Μπουρούντι Εβαρίστ Νταγισιμίγιε, μιας χριστιανικής και συντηρητικής χώρας της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών, όπου οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις τιμωρούνται με ποινές φυλάκισης έως και δύο ετών.

Ο Νταγισιμίγιε απαντούσε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων και πολιτών, σε μια συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, η οποία μεταδόθηκε από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση της χώρας.

«Μου θέσατε ένα ερώτημα για αυτήν την βδελυρή πρακτική, ένας άνδρας να παντρεύεται με έναν άλλον άνδρα και μια γυναίκα με μια άλλη γυναίκα», είπε, για να επικαλεστεί στη συνέχεια την Αγία Γραφή. «Σας λέω αλήθεια, αν θέλετε να ρίξετε κατάρα σε μια χώρα, αφήστε τους ανθρώπους του ίδιου φύλου να παντρεύονται μεταξύ τους. Θυμάστε τι συνέβη στα Σόδομα και τα Γόμορρα; Παρενέβη ο Θεός και είπε: Λυπάμαι που έπλασα τον άνθρωπο».

«Προσωπικά, πιστεύω ότι αν δούμε τέτοιου είδους άτομα στο Μπουρούντι, θα έπρεπε να τα βάλουμε σε ένα στάδιο και να τα λιθοβολήσουμε. Και δεν θα ήταν αμαρτία για εκείνους που θα το έπρατταν!» συνέχισε ο Ντασιμίγιε ο οποίος έχει ήδη ζητήσει να «απαγορευτεί» η ομοφυλοφιλία και να αντιμετωπίζονται ως «παρίες» οι ομοφυλόφιλοι.

Παράλληλα, τα έβαλε με τις δυτικές χώρες που συχνά καταγγέλλουν τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρέντης: το τελευταίο αντίο στον αστυνομικό και η συγκινητική διαβίβαση (βίντεο)

“Το Πρωινό” - Κραουνάκης: Ο Τσίπρας, η Πρωτοψάλτη και η σχέση ζωής που μετρά 30 χρόνια (βίντεο)

Επαμεινώνδας Κωστέας: “ράγισαν καρδιές” στο ύστατο χαίρε του πιλότου (εικόνες)