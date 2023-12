Κοινωνία

Μη Κρατικά Πανεπιστήμια: Αντιδρούν με συλλαλητήρια οι Σύλλογοι Φοιτητών

Σε ποιες πόλεις θα πραγματοποιηθούν τον Ιανουάριο, συγκεντρώσεις διμαρτυρίας ενάντια στο νομοσχέδιο.

Συλλαλητήρια εναντίωσης στην επικείμενη ψήφιση νομοσχεδίου από την κυβέρνηση για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, διοργανώνουν Σύλλογοι Φοιτητών τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα και σε όλη τη χώρα.

Με σύνθημα «Μένουμε φοιτητές, δε γινόμαστε πελάτες», Σύλλογοι Φοιτητών των ΑΕΙ της Αθήνας και του Πειραιά, καλούν σε συγκέντρωση την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου και ώρα 12.00 το μεσημέρι, μπροστά στα προπύλαια της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην οδό Πανεπιστημίου, ζητώντας από την κυβέρνηση να ματαιώσει, την υποβολή του νομοσχεδίου στη Βουλή και κάθε άλλη μελλοντική ενέργεια στην κατεύθυνση της ίδρυσης μη κρατικών ΑΕΙ.

Σύμφωνα μάλιστα, με την αφίσα την οποία δημοσίευσαν, 115 Σύλλογοι Φοιτητών άλλων ΑΕΙ από όλη την Ελλάδα, έλαβαν απόφαση αντίστοιχων κινητοποιήσεων και καλούν σε συγκεντρώσεις την ίδια ημέρα ενάντια στο νομοσχέδιο σε 17 ακόμα πόλεις, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Θεσσαλονίκη 12.00 μπροστά στην Καμάρα

Πάτρα 10.30 στην Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου

Λάρισα 11.00 στην Πλατεία Δημάρχου Μιχαήλ Σάπκα («Κεντρική»)

Γιάννενα 11.00 μπροστά στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου

Κομοτηνή 12.00 στην Κεντρική Πλατεία Κομοτηνής

Ξάνθη 12.00 στην Κεντρική Πλατεία Ξάνθης

Αλεξανδρούπολη 12.00 μπροστά στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης

Ηράκλειο 12.00 στην Πλατεία Ελευθερίας

Χανιά 11.00 μπροστά στη Δημοτική Αγορά Χανίων

Ρέθυμνο 11.00 μπροστά στο Δημαρχείο Ρεθύμνου

Καβάλα 12.00 στην Κεντρική Πλατεία Καβάλας

Φλώρινα 11.00 στην Πλατεία Γεωργίου Μόδη

Κοζάνη 11.00 στην Κεντρική Πλατεία Κοζάνης

Βόλος 11.00 μπροστά στο Θόλο

Τρίκαλα 11.00 στην Πλατεία Ρήγα Φεραίου

Καλαμάτα 12.00 μπροστά στο Παλιό Δημαρχείο Καλαμάτας

Ρόδος 12.00 μπροστά στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

