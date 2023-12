Πολιτική

Τουρκία - “Akya”: Δοκιμαστική βολή της τορπίλης (βίντεο)

Ποιες είναι οι τεχνικές προδιαγραφές του “κοφτερού σπαθιού της γαλάζιας πατρίδας” όπως το χαρακτηρίζουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Δοκιμαστική βολή της εγχώριας τορπίλης «Akya» πραγματοποιήθηκε από το υποβρύχιο TCG Preveza στα ανοικτά των ακτών της Ανατολικής Μεσογείου (κόλπο Αττάλειας) στις 27 Δεκεμβρίου βυθίζοντας παροπλισμένο πλοίο.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης το χαρακτηρίζουν ως το «κοφτερό σπαθί της Γαλάζιας Πατρίδας».Υποστηρίζουν ότι η τορπίλη θα είναι αποτρεπτική δύναμη για το τουρκικό ναυτικό όσον αφορά την προστασία της "γαλάζιας Πατρίδας". Ακόμη, προορίζεται να εξοπλίσει τα τουρκικά υποβρύχια ώστε η χώρα να είναι ανεξάρτητη από εισαγωγές, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου.

Η Τουρκία έχει γίνει μία από τις 6 χώρες στον κόσμο που παράγουν αυτό το προϊόν, το οποίο είναι απαραίτητο για να είναι τοπικό και εθνικό γιατί είναι και δύσκολο να εντοπιστεί και έχει πολύ σοβαρή καταστροφική δύναμη

Ο αρχηγός των Ναυτικών Δυνάμεων Ναύαρχος Ercument Tatlioglu, ο Πρόεδρος της Αμυντικής Βιομηχανίας Haluk Gorgun και ο ΓΓ της Βιομηχανίας Πυραύλων παρακολούθησαν τη βολή. Χτύπησε το πλοίο-στόχο με πλήρη ακρίβεια από απόσταση περίπου 10 χλμ. και το βύθισε.

Ο ναύαρχος Τατλίογλου δήλωσε ότι «Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για τις τουρκικές ναυτικές δυνάμεις. Πραγματοποιήσαμε μια πολύ επιτυχημένη εκτόξευση της εγχώριας και εθνικής τορπίλης μας «Akya» και προσθέσαμε την τορπίλη Akya στον κατάλογο των Τουρκικών Ναυτικών Δυνάμεων. Όπως γνωρίζετε, προσθέσαμε πρόσφατα το Atmaca, το εθνικό και τοπικό μαςβλήμα στο απόθεμά μας. Σύντομα θα θέσουμε σε λειτουργία τον ναυτικό μας και τοπικό κατευθυνόμενο πύραυλο Hisar, τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε κατά εναέριων στόχων από τα πλοία μας. Ομοίως, θα προσθέσουμε το εθνικό και εγχώριο ορυχείο μας, το Malaman, στον κατάλογό μας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα πλοία μας, που χρησιμοποιούν τα εγχώρια και εθνικά μας συστήματα ελέγχου πυρκαγιάς, χρησιμοποιούν εγχώριες και εθνικές σφαίρες και εγχώριες και εθνικές τορπίλες. Ελπίζω ότι θα είναι ευεργετικό και ευοίωνο», είπε.

Ο Πρόεδρος της Αμυντικής Βιομηχανίας Haluk Gorgun δήλωσε ότι όλοι βίωσαν μια πολύ σημαντική μέρα για την αμυντική βιομηχανία και είπε: «Σήμερα, φέραμε πυρομαχικά υψηλής τεχνολογίας στις Ναυτικές μας Δυνάμεις με μια επιτυχημένη εκτόξευση. Η βαριά τορπίλη που ρίξαμε σήμερα είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, ειδικά για τον υποβρύχιο πόλεμο. Υπάρχουν 5-6 χώρες στον κόσμο που μπορούν να το κάνουν αυτό. Γίναμε μια από αυτές», είπε.

Η νέα εγχώρια βαριά τορπίλη «Akya» χτύπησε σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, με πλήρη ακρίβεια το πλοίο-στόχο κατά τη δοκιμαστική εκτόξευση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τεχνικές προδιαγραφές ΑΚΥΑ

Το μήκος της είναι 7 μέτρα.

Η διάμετρός είναι 53,3 εκατοστά.

Το βάρος του είναι 1,2 τόνοι.

Εμβέλεια πάνω από 50 χιλιόμετρα,ταχύτητα 45 κόμβους

