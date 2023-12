Αθλητικά

Ο “Ηρακλής” στο πλευρό των άστεγων (εικόνες)

Εκατοντάδες γεύματα μαγείρεψαν τα μέλη της κοινότητας του "Ηρακλή" και τα μοίρασαν στους άστεγους της Θεσσαλονίκης.

Φαγητό για εκατό άστεγους και άπορους της πόλης μαγείρεψαν το πρωί της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς, στο «Κατσάνειο», μέλη της κοινότητας του Ηρακλή στο πλαίσιο δράσης αλληλεγγύης με τίτλο «Μαγειρεύοντας για την ελπίδα».

Τα μέλη του Ηρακλή άνοιξαν 300 σακουλάκια κριθαράκι για να μαγειρέψουν μανέστρα την οποία προσέφεραν μαζί με φρούτα και σνακ σε πολίτες που έχουν ανάγκη. Στόχος, όπως ανέφεραν οι διοργανωτές της δράσης, δεν είναι να αποτελέσει αυτή η κίνηση ένα απλό εορταστικό δρώμενο που θα σβήσει μαζί με τα λαμπιόνια των δέντρων αλλά να γίνει τη βάση για ένα ευρύτερο πλάνο κοινωνικής παρέμβασης του Συλλόγου στις γειτονιές και τα αόρατα σημεία της πόλης, δίπλα σε αυτούς/ες που μας χρειάζονται με αλληλεγγύη και φροντίδα.

«Ήτανε η πρώτη απόφαση που πήραμε ως νέο διοικητικό συμβούλιο του Ερασιτέχνη Ηρακλή για να αναπτύξουμε αυτό το οποίο ο Ηρακλής πρέσβευε τα 115 χρόνια ιστορίας του, το να είναι δίπλα σε όλους τους ανθρώπους, να προσφέρει, να έχει μια κοινωνική δράση συνεχόμενη. Ξεκινήσαμε συμβολικά σήμερα με αυτή την δράση να προσφέρουμε φαγητό σε όσους ανθρώπους έχουν ανάγκη. Δεν είναι ένα εορταστικό χάπενινγκ ,είναι μία απόφαση και μία δράση συνεχόμενη η οποία θα κρατήσει όσο ο κόσμος και η Θεσσαλονίκη έχουν ανάγκη να είμαστε δίπλα της» ανέφερε ο αναπληρωτής πρόεδρος του Ερασιτέχνη Ηρακλή, Μπάμπης Χατζηχαραλάμπους

Η Αναστασία Βαντσιούδη ,μέλος του ΔΣ του Ηρακλή, καθώς μαγείρευε, έδωσε μήνυμα αλληλεγγύης λέγοντας: «Σήμερα έχουμε μία δράση η οποία αφορά άστεγους και άπορους της πόλης προσπαθούμε να δείξουμε αλληλεγγύη και να σταθούμε ως Ηρακλής δίπλα σε όσους και όσες με χρειάζονται».

«Είναι μια εκδήλωση για να βοηθήσουμε τους άστεγους της κοινωνίας μας και γενικά της πόλης μας και τέτοιες εκδηλώσεις είναι πολύ σημαντικές ειδικά αυτές τις ημέρες. Ο Ηρακλής στηρίζει τέτοιες εκδηλώσεις. Εννοείται ότι πρέπει να έχουν συνέχεια και να στηρίζουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη ειδικά αυτές τις γιορτινές ημέρες και να δώσουμε λίγη χαρά» είπε ο μπασκεμπολίστας του Ηρακλή, Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος

«Είναι μια εμπρακτη κίνηση για να βοηθήσουμε αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη αυτές τις μέρες. Ελπίζω να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια» ανέφερε από την πλευρά του ο ποδοσφαιριστής του Ηρακλή, Δημήτρης Σγουρής.

