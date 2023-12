Συνταγές

Βασιλόπιτα από τον Νικόλα Καρβέλα (βίντεο)

Μια πρωτότυπη και πεντανόστιμη συνταγή για βασιλόπιτα, μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής “I LOVE Σου Κου” του ΑΝΤ1.

Μια ξεχωριστή και άκρως γευστική συνταγή για βασιλόπιτα μας πρότεινε και μας έδειξε βήμα – βήμα το Σάββατο, ο Νικόλας Καρβέλας, στην εκπομπή “I LOVE Σου Κου” του ΑΝΤ1.

Ο Νικόλας Καρβέλας μιλώντας με την Μπέτυ Μαγγίρα είπε ότι είναι μια συνταγή που δεν απαιτεί πολύ κόπο, το κέικ που αποτελεί την βάση της βασιλόπιτας είναι ιδιαίτερα γευστικό, ενώ και η επικάλυψη δίνει το δικό της άρωμα και χρώμα, πέρα φυσικά από την μοναδική γεύση της.

Υλικά για την βασιλόπιτα του Νικόλα Καρβέλα:

6 αυγά

400 γραμμάρια ζάχαρη

240 γραμμάτια σπορέλαιο

240 γραμμάρια γάλα

500 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

ξύσμα από 2 πορτοκάλια

1 γραμμάριο μαστίχα

3 σπόρους κάρδαμο

Μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλλα σε σκόνη

Υλικά για την επικάλυψη:

400 γραμμάρια καραμελωμένο ζαχαρούχο γάλα

200 γραμμάρια φουντούκια ψιλοκομμένα

150 γραμμάρια σταγόνες σοκολάτας

50 γραμμάρια κονιάκ

Δείτε αναλυτικά στο βίντεο τα βήματα ετοιμασίας της βασιλόπιτας, μαζί με τις συμβουλές και τα μικρά μυστικά του Νικόλα Καρβέλα:

