AIPS: Ο Τζόκοβιτς κορυφαίος αθλητής της χρονιάς

Οι κορυφαίοι αθλητές της χρονιάς που φεύγει, όπως ψηφίστηκαν από τη Διεθνή Ένωση Αθλητικών Συντακτών.

Τους κορυφαίους του 2023 στον παγκόσμιο αθλητισμό ανέδειξε η Διεθνής Ένωση Αθλητικών Συντακτών (AIPS). Στην ψηφοφορία, στην οποία μετείχαν 405 δημοσιογράφοι από 107 χώρες, η AIPS ανέδειξε αθλητή της χρονιάς τον Σέρβο τενίστα Νόβακ Τζόκοβιτς με 616 ψήφους (16,90%). Στη 2η θέση ψηφίστηκε ο Σουηδό-Αμερικανός αθλητής του άλματος επί κοντώ Μόντο Ντουπλάντις με 335 ψήφους (9,19%), ενώ τρίτος στις προτιμήσεις των αθλητικών δημοσιογράφων ήταν ο Αργεντινός σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου Λιονέλ Μέσι με 277 ψήφους (7,60%).

Στην 21η θέση βρέθηκε ο Έλληνας παγκόσμιος πρωταθλητής στο άλμα εις μήκος, Μίλτος Τεντόγλου με 52 ψήφους (1,43%), οποία είναι η 6η μεταξύ των αθλητών του στίβου.

Κορυφαία αθλήτρια για το 2023 σύμφωνα με την AIPS είναι η Αμερικανίδα γυμνάστρια Σιμόν Μπάιλς με 353 ψήφους (9,68%), με δεύτερη την Κενιάτισσα δρομέα Φέιθ Κιπγέγκον με 329 ψήφους (9,03%) και τρίτη την Ισπανίδα ποδοσφαιρίστρια Αϊτάνα Μπονμάτι με 297 ψήφους (8,15%).

