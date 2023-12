Πολιτισμός

Κινηματογράφος Ιντεάλ: Το τελευταίο χειροκρότημα (βίντεο)

Κατάμεστη η αίθουσα του ιστορικού κινηματογράφου την τελευταία μέρα λειτουργίας του.

Η Παρασκευή ήταν η τελευταία μέρα λειτουργίας του ιστορικού κινηματογράφου ''Ιντεάλ'' της οδού Πανεπιστημίου.Λειτουργούσε από το 1921, στην «καρδιά» της Αθήνας.Το ''Ιντεάλ'' έχει υποδεχθεί και διαμορφώσει ολόκληρες γενιές σινεφίλ και θα λείψει πολύ από τους σύγχρονους λάτρεις του σινεμά στο κέντρο της Αθήνας.

Τα εισιτήρια για την τελευταία προβολή, την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου, όπως ήταν αναμενόμενο, έγιναν ανάρπαστα μέσα σε ελάχιστες ώρες.

Ο Ιντεάλ ήταν η παλαιότερη εν λειτουργία αίθουσα. Οι διαχειριστές του, τα αδέλφια Σπέντζου, παραδίδουν τα κλειδιά του στον ξενοδοχειακό όμιλο Μήτση στον οποίο εκμισθώθηκε από τον e-ΕΦΚΑ το κτίριο του Τσίλλερ εμβαδού 8.000 τ.μ., εκ των οποίων τα 830 στεγάζουν τον κινηματογράφο.

Η τελευταία ταινία που είδαν οι θεατές ήταν το ''Pulp Fiction''. H αίθουσα ήταν κατάμεστη με 800 θεατές οι οποίοι στο τέλος τέλος της ταινίας σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκροτούσαν.

