Κασσελάκης - 2024: Για την Ελλάδα το αυτονόητο είναι το δύσκολο (βίντεο)

Τί είπε ο Στέφανος Κασσελάκης στην ανάρτηση του για το 2023 και τί εύχεται για το 2024.

Ανάρτηση στην οποία δίνει τις ευχές του για το 2024 έκανε ο Στέφανος Κασσελάκης. «Το 2023 ήταν μια δύσκολη χρονιά» λέει αναφερόμενος στους πολέμους στην Ουκρανία και στην Γάζα.«Το 2024 το αίτημα για ειρήνη είναι τόσο επιτακτικό όσο ποτέ» συνεχίζει.

«Για την Ελλάδα το 2023 ήταν μια χρονιά με πολλή θλίψη. Από το ειδεχθες έγκλημα στα Τέμπη και τις τεράστιες πλημμύρες μέχρι θανάτους πάνω σε καρότσες και έξω από τα γήπεδα. Το αύριο έχασε μια μάχη αλλά όχι την μαχητικότητα του» ανέφερε και συνέχισε λέγοντας ότι όι Έλληνες έχουν ανάγκη για μια καλύτερη ζωή.

«Σε όλο τον ελληνισμό, εντός και εκτός Ελλάδας, σε κάθε σημείο του πλανήτη που χτυπάει η καρδιά αυτού του περήφανου έθνους, σε εσάς, τις οικογένειές σας, τους ανθρώπους σας, εύχομαι το 2024 να είναι η χρονιά που θα σας φέρει πιο κοντά στα όνειρά σας», είπε κλείνοντας.

Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη

Με αλληλεγγύη.

Με ανθρωπιά.

Με αλήθεια.

Με πείσμα και με δύναμη.



Για μια Ελλάδα που θα αξιοποιεί τις μεγάλες δυνατότητες του ελληνικού λαού και θα δίνει σε κάθε Έλληνα πολίτη ευκαιρίες και ασφάλεια για να πετύχει.



Σε όλο τον ελληνισμό, εντός και εκτός Ελλάδας,

Σε κάθε σημείο… pic.twitter.com/wEzlXm3XRP — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) December 31, 2023

