Δανία: Η βασίλισσα Μαργκρέτε ΙΙ αφήνει τον θρόνο της

Αποποιείται τον θρόνο της η βασίλισσα της Δανίας, όπως ανακοίνωσε στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά της.

Η βασίλισσα Μαργκρέτε ΙΙ της Δανίας ανακοίνωσε κατά την διάρκεια της καθιερωμένης ομιλίας της για την Πρωτοχρονιά ότι θα αποποιηθεί τον θρόνο στις 14 Ιανουαρίου, έπειτα από 52 χρόνια.

«Στις 14 Ιανουαρίου 2024, 52 χρόνια αφού διαδέχθηκα τον αγαπημένο μου πατέρα, θα εγκαταλείψω τα καθήκοντά μου ως βασίλισσας της Δανίας. Θα αφήσω τον θρόνο στον γιο μου, τον πρίγκιπα διάδοχο Φρέντερικ», είπε.

