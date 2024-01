Υγεία - Περιβάλλον

Παναγιώτης - Ραφαήλ: Το συγκινητικό βίντεο για τις γιορτές

Οι γονείς του μικρού μαχητή της ζωής μοιράστηκαν, μέσω των social media, το συγκεκριμένο βίντεο, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας.

Σύγκινητικό είναι το βίντεο που παρουσιάζει τον μικρό Παναγιώτη-Ραφαήλ να γιορτάζει τα Χριστουγέννα. Στο βίντεο στο οποίο ακούγεται η μητέρα του να τον ρωτάει ποια είναι τα αγαπημένα του στολίδια πανω στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, με τον ίδιο να απαντάει πως του αρέσουν όλα τα στολιδιά και τα λαμπάκια που φωτίζουν.

Στην λεζάντα του βίντεο, οι γονείς του μικρού ήρωα, έχουν γράψει τις δικές τους ευχές για το 2024. Συγκεκριμένα γράφουν: «Ευχόμαστε το 2024 να φωτίσει τις ζωές σας, όπως τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια φωτίζουν το σαλόνι!!! Καλή χρονιά σε όλους με υγεία και πολλές ευτυχισμένες στιγμές!!!».

Ο Παναγιώτης-Ραφαήλ, είχε συγκινήσει το πανελλήνιο, όταν ταξίδεψε στη Βοστώνη των ΗΠΑ προκειμένου να υποβληθεί σε γονιδιακή θεραπεία για τη νωτιαία μυική ατροφία.

