Κωνσταντινούπολη: Πορεία για την Γάζα με επικεφαλής τον Μπιλάλ Ερντογάν (βίντεο)

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πλημμύρισαν τους δρόμους της Κωνσταντινούπολης, σε μια πορεία με έντονα πολιτικά μηνύματα.

Δεκάδες χιλιάδες συμμετείχαν στην ‘ιστορική’ όπως τη χαρακτηρίζουν τουρκικά μέσα πορεία για την την Παλαιστίνη μετά την πρωινή προσευχή.

Όπως αναφέρει η ανταποκρίτρια του ANT1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου, στην πορεία συμμετείχαν 308 μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από το Τζαμί Σουλεμανιγέ περπάτησαν μέχρι τη γέφυρα του Γαλατά.

Διαμαρτυρήθηκαν ενάντια στο Ισραήλ φωνάζοντας συνθήματα και κρατώντας σημαίες στα χέρια.

Ο γιος του Τούρκου Προέδρου Μπιλάλ Ερντογάν, ο οποίος ήταν ένας από τους επικεφαλής της πορείας ,δήλωσε:«Είμαστε εδώ για να μνημονεύσουμε τους μάρτυρες μας και να καταραστούμε το Ισραήλ»

Ο γαμπρός του Τούρκου Προέδρου Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ, δήλωσε: "Συναντηθήκαμε για να καταδικάσουμε τη συνεχιζόμενη γενοκτονία και βαρβαρότητα»

Συμμετείχαν επίσης ο πρώην υπουργός άμυνας Hulusi Akar, ο πρώην υπουργός Οικονομικών και Οικονομικών Berat Albayrak Μπεράτ Αλμπαϊράκ και η σύζυγός του Έσρα Αλμπαϊράκ.

