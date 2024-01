Τοπικά Νέα

Τροχαία - Θεσσαλονίκη: Εκατοντάδες κλήσεις την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η παράβαση που...πρωτοστάτησε στις εκατοντάδες κλήσεις που βεβαίωσε η Τροχαία Θεσσαλονίκης το βράδυ της παραμονής.

-

Περισσότερες από 800 κλήσεις βεβαίωσε η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στο πλαίσιο των ελέγχων για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την εξασφάλιση ποιότητας ζωής των πολιτών.

Από τους εντατικούς τροχονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν χθες, Κυριακή, βεβαιώθηκαν συνολικά 815 παραβάσεις, 531 εκ των οποίων αφορούν σε παραβίαση του ορίου ταχύτητας.

'Οπως αναφέρει η Διεύθυνση Τροχαίας, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλα τα οδικά δίκτυα του νομού Θεσσαλονίκης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ειδήσεις σήμερα:

2024: Οι αργίες και τα τριήμερα της χρονιάς

Κρήτη: Παιδί κατάπιε κέρμα και του στάθηκε στον λαιμό (εικόνες)

Ισραήλ: Η χώρα ετοιμάζεται για παρατεταμένο πόλεμο