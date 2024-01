Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 2 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποια πρόσωπα τιμά τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

Σήμερα Τρίτη 2 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι τα προεόρτια των Φώτων, ενώ τιμάται η μνήμη των:

Σιλβέστρου πάπα Ρώμης (†335) και Κοσμά Α` αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του θαυματουργού (1075-1081).

Ιερομάρτυρος Θεαγένους, επισκόπου Παρίου (†320).

Μαρτύρων Βασιλείου του εξ Αγκύρας (1), Θεοπέμπτου, Θεοπίστου, Σεργίου.

Νεομάρτυρος Γεωργίου του Ίβηρος, του εν Μυτιλήνη (†1770),

Σεραφείμ οσίου εν Σαρώφ (†1833).

Οσίων Θεοδότης (μητρός αγ. Αναργύρων), Μάρκου του κωφού και Νείλου.

Η Ανατολή ήλιου είναι στις 07:41, η Δύση ήλιου στις 17:16 και η Σελήνη είναι 20,6 ημερών.

Ο βίος του Μαρτύρου Βασιλείο εξ Άγκυρας

Καταγόταν από την Άγκυρα της Μ. Ασίας και έδρασε στους χρόνους του ειδωλολάτρη αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη. Για τη μεγάλη του δράση στο δημόσιο κήρυγμα συνελήφθη και παρουσιάστηκε στον ηγεμόνα Σατορνίλο όπου με θαυμαστή παρρησία ομολόγησε τον Χριστό. Για την ομολογία του αυτή μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη όπου υπέστη φρικτά βασανιστήρια αλλά εξήλθε σώος. Οδηγήθηκε και πάλι δέσμιος στην Καισαρεία όπου καταδικάστηκε από τον άρχοντα σε θηριομαχία, κατά τη διάρκεια ειδωλολατρικής εορτής. Τον φόνευσε λέαινα και έτσι έλαβε τον στέφανο της άθλησης. Τα ιερά λείψανα του κηδεύτηκαν με την πρέπουσα τιμή σε επίσημο τόπο όπου και ανηγέρθη ναός στο όνομά του.

