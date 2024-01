Κοινωνία

Τροχαίο στο Μοσχάτο: Νεκρός νεαρός την Πρωτοχρονιά

Τη ζωή του έχασε νεαρός οδηγός, σε τροχαίο που σημειώθηκε την Πρωτοχρονιά στο Μοσχάτο.

Νεαρός οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς στο Μοσχάτο.

Το τροχαίο που έγινε λίγο πριν από τις 20:00, κάτω αδιευκρίνιστες συνθήκες, σημειώθηκε στη γέφυρα της Χρυσοστόμου Σμύρνης, όταν η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της.

Ο 20χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του ακαριαία. Δεν φορούσε κράνος.

Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η έρευνα για τα αίτια του τροχαίου είναι σε εξέλιξη.

