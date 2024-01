Κόσμος

Τουρκία - Μοσάντ: Δεκάδες συλλήψεις για κατασκοπεία

Η μεγάλη επιχείρηση των Αρχών οδήγησε σε δεκάδες συλλήψεις, μετά από έρευνα σε πολλές συνοικίες της Κωνσταντινούπολης, της Άγκυρας και άλλων πόλεων..

Στις 34 έφτασαν οι συλλήψεις στην Τουρκία για κατασκοπεία υπέρ της Μοσάντ, ενώ αναζητούνται άλλοι 12 ύποπτοι σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως μεταδίδεται, οι ύποπτοι κατηγορούνται για χειραγώγηση από αξιωματικούς της Μοσάντ και επιδίωξη ενεργειών όπως αναγνώριση, καταδίωξη, επίθεση και απαγωγή εναντίον Παλαιστινίων και Ισραηλινών ακτιβιστών που διαμένουν στην Τουρκία για ανθρωπιστικούς λόγους, ειδικά εκείνων που είναι ενάντια στο Ισραήλ.

Όπως αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, πρόκειται για ξένους υπηκόους βραχυπρόθεσμους υπάλληλοι της Μοσσάντ οι οποίοι είχαν πέσει στα δίκτυά της μέσω αγγελιών εργασίας, όπως υποστηρίζεται. Αρχικά τους στρατολόγησαν για να τους χρησιμοποιήσουν σε ενέργειες κατά Παλαιστινίων στην Τουρκία.

Μεταδίδεται ότι η Μοσσάντ διαχειριζόταν αυτή την ομάδα δολιοφθοράς μέσω του Τελ αβίβ και μάλιστα τους πρόσφερε υψηλά εισοδήματα.

Οι πράκτορες της Μοσάντ, των οποίων οι δραστηριότητες αποκαλύφθηκαν από τη MIT, παρέδιδαν τις πληρωμές στους υπαλλήλους σε συναντήσεις εκτός Τουρκίας. Όταν οι πληρωμές ήταν αρκετά μεγάλες ώστε να προκαλέσουν προβλήματα στο τελωνείο, τότε δίνονταν σε ειδικά σχεδιασμένες τσάντες με μυστικές θήκες. Με αυτές τις σακούλες, αποτρέπονταν προβλήματα στους ελέγχους συσκευών ακτίνων Χ και στις έρευνες σκύλων.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι εκτός από επιχειρησιακές εργασίες όπως συλλογή πληροφοριών, έρευνα, φωτογράφιση/βιντεοαπεικόνιση στόχων, παρακολούθηση, τοποθέτηση συσκευών GPS σε οχήματα-στόχους, επιθέσεις, ληστείες, εμπρησμούς, και απειλές, διαχειρίζονταν και ιστότοπους τους οποίους χρησιμοποιούσαν για να διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις.

Η εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας δόθηκε από ειδική ομάδα που ήρθε από το Ισραήλ μεταμφιεσμένη σε «επιχειρηματίες.

Οι ύποπτοι συνελήφθησαν σε ταυτόχρονη επιχείρηση που πραγματοποίησαν οι δυνάμεις επιβολής του νόμου σε 57 διευθύνσεις σε 15 συνοικίες της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας, του Κοτζαέλι, του Χατάι, της Μερσίν, της Σμύρνης, του Βαν και του Ντιγιαρμπακίρ.

Αναφέρθηκε ότι κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατά την επιχείρηση βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 143.830 ευρώ, 23.680 δολάρια, διάφορα χρηματικά ποσά από διάφορες χώρες, ένα όπλο χωρίς άδεια, μεγάλος αριθμός φυσιγγίων και ψηφιακό υλικό.

