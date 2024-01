Life

Αλιάγας: απόπειρα διάρρηξης στο σπίτι του Έλληνα παρουσιαστή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει γαλλικό δημοσίευμα οι αρχές προχώρησαν σε πέντε συλλήψεις.

-

Θύμα διάρρηξης έπεσε ο Έλληνας τηλεπαρουσιαστής Νίκος Αλιάγας το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με όσα δημοσιεύει η εφημερίδα “Le Parisien”.

Ο οικοδεσπότης του γαλλικού ριάλιτι «Star Academy» και τα μέλη της οικογένειάς τους, απουσίαζαν όταν οι δράστες προσπάθησαν να εισβάλουν και προκάλεσαν φθορές με την κινητοποίηση των αρχών να είναι άμεση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε πέντε συλλήψεις.



Η γαλλική εφημερίδα ανέφερε ότι το σπίτι του παρουσιαστή του γαλλικού δικτύου «TF1» βρίσκεται στο Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) ενώ την ώρα της απόπειρας τόσο ο ίδιος όσο και τα μέλη της οικογένειάς του απουσίαζαν ενώ η πόρτα του σπιτιού έχει υποστεί ζημιές.



"Γύρω στις 3:30 π.μ., (σήμερα το πρωί),οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα μαύρο αυτοκίνητο, σταθμευμένο κατά μήκος ενός δρόμου, στην περιοχή Bois de Vincennes. Ωστόσο, μόλις οι αρχές προσέγγισαν το όχημα, οι πέντε άνδρες προσπάθησαν να διαφύγουν αρνούμενοι να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις των αστυνομικών", αναφέρει μεταξύ άλλων.

Ακολούθησε καταδίωξη στους παρακείμενους δρόμους μέχρι το Nogent-sur-Marne, όπου το όχημα ακινητοποιήθηκε όταν προσέκρουσε σε κράσπεδο και σε ένα δέντρο. Τα πέντε άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και τέθηκαν υπό κράτηση.

Στο αυτοκίνητό τους, η αστυνομία ανακάλυψε εξοπλισμό που δεν άφηνε αμφιβολίες για τις προθέσεις των υπόπτων: μπαλακλάβες, γάντια, χοντρή αυτοκόλλητη ταινία και flex-bands.

Επιστρέφοντας στο Fontenay-sous-Bois, η αστυνομία εξέτασε την περιοχή γύρω από το σπίτι μπροστά από το οποίο είχε σταθμεύσει το όχημα. Σύμφωνα με μια αναφορά, η πύλη της κατοικίας είχε παραβιαστεί και η μπροστινή πόρτα είχε υποστεί ζημιές, όμως την είσοδό τους στο σπίτι, απέτρεψε ο συναγερμός.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στην Κερατέα: Νεκρός οδηγός που έπεσε σε χαντάκι

Μεταναστευτικό - Άγιος Παντελεήμονας: Μετέτρεψε το σπίτι της σε ''ξενώνα'' (εικόνες)

Σαλαμίνα: Πολωνοί κατέγραφαν με drone στρατιωτική περιοχή