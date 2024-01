Κόσμος

Χαμάς: Οι όμηροι θα απελευθερωθούν με τους δικούς μας όρους

Η ανακοίνωση του ηγέτης της Χαμάς σχετικά με τους Ισραηλινούς ομήρους. Το πλήγμα του Ισραήλ στην παλαιστινιακή οργάνωση.

Οι Ισραηλινοί όμηροι που κρατούνται στη Γάζα δεν θα απελευθερωθούν παρά υπό τους "όρους" της Χαμάς, όπως δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της, Ισμαήλ Χανίγια, σε ομιλία που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

"Οι όμηροι δεν θα απελευθερωθούν παρά υπό τους όρους της αντίστασης", είπε ο Χανίγια.

Η Χαμάς απήγαγε περίπου 250 ανθρώπους κατά την επίθεσή της στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου, 129 από τους οποίους εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Ο Χανίγια ανακοίνωσε εξάλλου πως η Χαμάς, που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, είναι "ανοικτή" στη σύσταση, μετά τον πόλεμο, μίας μόνο παλαιστινιακής κυβέρνησης στην περιοχή αυτή και στη Δυτική Όχθη, έδρα της Παλαιστινιακής Αρχής του Μαχμούντ Αμπάς.

"Γίναμε δέκτες πολλών πρωτοβουλιών που αφορούσαν την εσωτερική (παλαιστινιακή) κατάσταση και είμαστε ανοικτοί στην ιδέα μιας εθνικής κυβέρνησης για τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα", είπε.

Ο ηγέτης της Χαμάς είπε επίσης πως "κάθε μέρα που περνά, η αντίσταση και η πίστη της στη νίκη ενισχύονται". "Ο εχθρός θα αφανιστεί όπως έχουμε υποσχεθεί", πρόσθεσε.

"Η επίθεση αυτή θα λάβει τέλος υπό τα χτυπήματα της αντίστασης και την επιμονή του λαού μας", συνέχισε.

Ο Χανίγια, ο οποίος έχει την έδρα του στο Κατάρ, είπε στη συνέχεια πως "η συνωμοσία για εκτοπισμό (του παλαιστινιακού λαού) δεν θα περάσει", αφού δύο Ισραηλινοί ακροδεξιοί υπουργοί πρότειναν 'εθελοντική' αποχώρηση των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο εκτοπισμός ενός πληθυσμού από τη γη του απαγορεύεται από τις συνθήκες της Γενεύης, στις οποίες βασίζεται το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Λίβανος: Νεκρός από ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό ο δεύτερος στην ιεραρχία της Χαμάς

Εντωμεταξύ, Ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε σήμερα γραφεία της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στη Βηρυτό, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους.

Μεταξύ των νεκρών είναι ένα εκ των ηγετικών στελεχών της Χαμάς, ο Σάλαχ αλ Αρούρι, δεύτερος στην ιεραρχία του κινήματος μετά τον Ισμαήλ Χανίγια, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο αξιωματούχους ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

