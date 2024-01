Κοινωνία

Βουλγαρία: Τουριστικό λεωφορείο με Έλληνες συγκρούστηκε με φορτηγό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό. Ποια είναι η κατάσταση των Ελλήνων εκδρομών.

-

Τροχαίο ατύχημα, το οποίο περιλαμβάνει Έλληνες συνέβη στην Βουλγαρία.

Συγκεκριμένα, λεωφορείο με ταξιδιώτες συγκρούστηκε με τουρκικό φορτηγό και στην συνέχεια βγήκε από τον δρόμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, από το ατύχημα, υπήρξαν 10 τραυματίες, εκ των οποίων οι 8 είναι Έλληνες και οι 2 Ρουμάνοι.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους, σύμφωνα με την ενημέρωση των βουλγαρικών αρχών.

Το ατύχημα συνέβη στη βόρεια Βουλγαρία κοντά στα σύνορα με Ρουμανία.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στην Κερατέα: Νεκρός οδηγός που έπεσε σε χαντάκι

Μεταναστευτικό - Άγιος Παντελεήμονας: Μετέτρεψε το σπίτι της σε ''ξενώνα'' (εικόνες)

Σαλαμίνα: Πολωνοί κατέγραφαν με drone στρατιωτική περιοχή