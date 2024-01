Αθλητικά

Euroleague - Ολυμπιακός: Ποδαρικό με το δεξί... κόντρα στην Αρμάνι

Ήταν ανώτερος από την Αρμάνι, έστω κι αν... καρδιοχτύπησε ο Ολυμπιακός, στον πρώτο αγώνα του για το 2024.

Ανώτερος από την Αρμάνι Μιλάνο ο Ολυμπιακός, επικράτησε με 79-74 στο ΣΕΦ, για την πρώτη αγωνιστική (18η) του 2ου γύρου στην κανονική περίοδο της Euroleague και έκανε ποδαρικό στο 2024 με την 3η διαδοχική νίκη του και 10η συνολικά στη διοργάνωση.

Οι δύο ψηλοί των Πειραιωτών, Μουσταφά Φαλ (12π., 6ρ., 6ασ.) και Νίκολα Μιλουτίνοβ (13π., 5ρ.), υπερίσχυσαν στη ρακέτα, ο Άλεκ Πίτερς αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ (16π. με 4/4 τρίποντα, 6ρ., 3ασ.), αλλά παρά το +13 των «ερυθρόλευκων» στα πρώτα λεπτά της 4ης περιόδου, οι Ιταλοί με μεγάλα σουτ ισοφάρισαν σε 74-74, 2:47΄΄ πριν το φινάλε.

Το τρίποντο του Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος (77-74) έδωσε ανάσα στους «ερυθρόλευκους» για να ολοκληρώσει σερί 5-0 ο Άλεκ Πίτερς (79-74), 1:14’’ πριν τη λήξη. Δεν πήρε χρόνο συμμετοχής στον πρώτο αγώνα που είχε δικαίωμα συμμετοχής στη Euroleague ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ από τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Η Αρμάνι, των πολλών απουσιών (Μίροτιτς, Σιλντς, Λο και Μπάρον) προσπαθούσε κυρίως να... χαλάσει τον ρυθμό του αντιπάλου της, επέστρεψε χάρη στην ομαδικότητα και τα τρίποντα των Μπορτολάνι και Τονούτ, για να γνωρίσει εν τέλει την 11η ήττα της (7-11). Οι Νέιπιερ και Φλακαντόρι σημείωσαν από 14 πόντους, ενώ 13 πόντους πρόσθεσε ο Τονούτ και 11 ο Μπορτολάνι.

Τη Μονακό υποδέχεται την Πέμπτη (4/1, 21:15) στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός, για την 19η αγωνιστική.

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 40-35, 63-50, 79-74

Ο Ουόκαπ, Κέινααν, Παπανικολάου, Πίτερς και Φαλ ξεκίνησαν για τον Ολυμπιακό, ενώ ο Έτορε Μεσίνα επέλεξε τους Νέιπιερ, Χολ, Μέλι, Φόιγκτμαν και Καμαγκατέ. Παίζοντας επιθετική άμυνα, αμέσως μετά το τζάμπολ, ο Ολυμπιακός, επέβαλε τον ρυθμό του και προσπέρασε με 2-10, χάρη σε 2/2 τρίποντα του Τόμας Ουόκαπ και 4 πόντους του Μουσταφά Φαλ. Όμως, με τον Κάιλ Χάινς να κάνει εξαιρετική δουλειά στην άμυνα και τον Μπαρτζώκα να στέλνει τον Μιλουτίνοβ στη θέση του Φαλ για να σταματήσει τον πρώην παίκτη των Πειραιωτών, η Αρμάνι ξαναμπήκε στη διεκδίκηση. Οι Πειραιώτες υπέπεσαν σε 6 λάθη μέχρι το τέλος της 1ης περιόδου, για να ισοφαρίσουν οι Ντιέγκο Φλακαντόρι και Στέφανο Τονούτ (16-16), και παρά τα 12-3 ριμπάουντ υπέρ των Πειραιωτών, να δώσει προβάδισμα στην Αρμάνι ο τελευταίος με το δεύτερο εύστοχο τρίποντό του, 18-19, στο 10ο λεπτό.

Με Λαρεντζάκη και ΜακΚίσικ στην περιφέρεια μπήκε ο Ολυμπιακός στο 2ο δεκάλεπτο. Ο Μιλουτίνοβ δεν πατούσε γερά, αστοχούσε κάτω από το καλάθι και οι φίλαθλοι άρχισαν να τραγουδούν το όνομά του για να τον εμψυχώσουν. Ο Σέρβος σέντερ… ανταποκρίθηκε και μαζί με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη έδωσαν ώθηση και σκορ, για το 31-26, περίπου 4 λεπτά πριν το ημίχρονο. «Πονοκέφαλος» παρέμεινε ο Φλακαντόρι (11π. στο α΄ μέρος), όμως η υπεροχή στα επιθετικά ριμπάουντ, ένα τρίποντο του Λαρεντζάκη και πόντοι από ΜακΚίσικ και Πετρούσεβ, έστειλαν στο +5 (40-35) τους παίκτες του Μπαρτζώκα στ’ αποδυτήρια, στο τέλος του 20αλέπτου.

Με τον Φαλ να υπερισχύει στη ρακέτα έναντι του Φόιγκτμαν, ο Ολυμπιακός ξαναβρήκε ρυθμό στην 3η περίοδο και οικοδόμησε διαφορά. Οι Πειραιώτες επέδειξαν πολυφωνία στην επίθεση, με τους Πίτερς, Ουόκαπ, Φαλ, Κέιναν, Παπανικολάου και Ουίλιαμς-Γκος να συμβάλουν στο +13 (54-41). Ό,τι κι αν έκανε η Αρμάνι, αδυνατούσε να αλλάξει τα εις βάρος της δεδομένα. Κυρίαρχος στα ριμπάουντ (28 έναντι 13ων της Αρμάνι) και με τις 18 ασίστ να επιβεβαιώνουν την ομαδικότητα που διακατείχε τους παίκτες του Μπαρτζώκα, ο Ολυμπιακός έκλεισε στο +13 (63-50) το 3ο δεκάλεπτο. Οι Φλακαντόρι (14π.), Νέιπιερ (10π.) και Τονούτ (10π.) δεν μπορούσαν να σταματήσουν τον ρυθμό της ελληνικής ομάδας.

Ο Άλεκ Πίτερς με 4/4 τρίποντα επανέφερε στο +13 την τιμή της διαφοράς (68-55) στις αρχές της 4ης περιόδου και όλα έδειχναν πως ο Ολυμπιακός θα έφτανε άνετα στη νίκη. Όμως αυτό δεν συνέβη... Με τρίποντο του Μπορτολάνι που έφτασε τους 8 πόντους, η Αρμάνι πλησίασε στο -6 (70-64) και εν συνεχεία στο -5 (72-67) από τρίποντο του Στέφανο Τονούτ. Ο Ουίλιαμς-Γκος έβαλε την μπάλα στο καλάθι (74-67), αλλά όταν ο Τζιορντάνι Μπορτολάνι ευστόχησε σε 3ο τρίποντο, ο ηλεκτρονικός πίνακας έγραφε, 74-70, με εναπομείναντα χρόνο 3:56΄΄. Ο Κέινααν υπέπεσε σε 4ο φάουλ για να ευστοχήσει σε 2/2 βολές ο Νέιπιερ (74-72), ενώ ο ίδιος πέτυχε και την ισοφάριση (74-74) 2:47΄΄ πριν το φινάλε, κι ενώ είχε προηγηθεί λάθος και εν συνεχεία άστοχο σουτ του Ουόκαπ. Το τρίποντο του Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος (77-74) έδωσε ανάσα στους «ερυθρόλευκους» για να ολοκληρώσει σερί 5-0 ο Άλεκ Πίτερς (79-74), 1:14’’ πριν τη λήξη. Ο Νέιπιερ αστόχησε σε τρεις στα 49΄΄, όμως το ίδιο έκανε και ο Ουόκαπ στα 22΄΄, άστοχος και ο Μέλι στα 4΄΄ με τον Φαλ να παίρνει το αμυντικό ριμπάουντ και να φτάνει στη νίκη ο Ολυμπιακός.

Διαιτητές: Λότερμοζερ (Γερμανία), Πουκλ (Σλοβενία), Καρντούμ (Κροατία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 8 (2), Ουίλιαμς-Γκος 10 (2), Κέινααν 6, Λαρεντζάκης 8 (2), Φαλ 12, Παπανικολάου 2, Πίτερς 16 (4), Πετρούσεβ 2, Μιλουτίνοβ 13, ΜακΚίσικ 2

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (Έτορε Μεσίνα): Πόιθρες 4, Μπορτολάνι 11 (3), Τονούτ 13 (3), Μέλι 4, Νέιπιερ 14 (2), Καμαγκατέ, Φλακαντόρι 14 (1), Χολ 2, Χάινς 8, Φόιγκτμαν 4

