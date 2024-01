Υγεία - Περιβάλλον

Γάζα - ΠΟΥ: Εξωφρενικά τα πλήγματα κατά της Ερυθράς Ημισελήνου

Νέο "καμπανάκι" του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τα πλήγματα κατά των υγειονομικών εγκαταστάσεων στη Γάζα.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) κατήγγειλε χθες Τρίτη το βράδυ τα «εξωφρενικά» πλήγματα τα οποία υπέστη εγκατάσταση της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Καταδικάζοντας τα πλήγματα «εναντίον του νοσοκομείου Αλ Άμαλ» όπου βρισκόταν κέντρο εκπαίδευσης της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου, ο γενικός διευθυντής του οργανισμού Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους υπογράμμισε μέσω X (του πρώην Twitter): «οι σημερινοί (σ.σ. χθεσινοί) βομβαρδισμοί είναι εξωφρενικοί. Το σύστημα υγείας της Γάζας έχει ήδη γονατίσει κι οι εργαζόμενοι σε υπηρεσίες υγείας και σε οργανώσεις αρωγής εμποδίζονται συνεχώς στις προσπάθειές τους να σώσουν ζωές λόγω των εχθροπραξιών».

