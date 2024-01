Πολιτική

Συρίγος: Το 97% της Συνθήκης της Λωζάνης είναι παρωχημένο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον ΑΝΤ1 για τις δηλώσεις του που προκάλεσαν αντιδράσεις.

-

Διευκρινίσεις για τις δηλώσεις του περί Συνθήκης της Λωζάνης έκανε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος.

«Διαστρεβλώθηκαν οι δηλώσεις μου», είπε εισαγωγικά, εξηγώντας πως αφενός οι διατάξεις της Συνθήκης είναι «παρωχημένες» στην πλειονότητά τους, όπως αυτές που κάνουν λόγο για εγγυήτριες δυνάμεις και ανταλλαγές πληθυσμών, αφετέρου ότι, «οι Τούρκοι επικαλούνται και δεν θέλουν να αλλάξουν τη συνθήκη».

«Η ακροδεξιά πήρε ως φεϊγβολάν», είπε, «δείχνοντας» τον ΣΥΡΙΖΑ.

Υπεραμύνθηκε των διατάξεων της Συνθήκης για τα σύνορα, χαρακτηρίζοντάς τες «ιερές» και τόνισε ότι, είναι «το μόνο που επικαλούμαστε εμείς και δεν πειράζουμε».

«Οι Τούρκοι δεν θεωρούν παρωχημένες τις διατάξεις περί στρατικοποιήσεως των νησιών», συμπλήρωσε και διερωτήθηκε, «αν αύριο το πρωί η Τουρκία πει ότι, αποσύρει τα όπλα, εμείς θα σπεύσουμε να αποστρατικοποιησουμε τα νησιά;», για να απαντήσει αρνητικά, ενώ επανέλαβε πως, «η συνθήκη μιλά για ένα σωρό πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με το σήμερα. Το 97% είναι νεκρό, παρωχημένο».

Ξεκαθάρισε πως, «δεν ανέφερα ποτέ τη λέξη να ξανασυζητήσουμε» και είπε ότι, «η Τουρκία επιδιώκει να συζητήσει για τις μειονότητες και το λέει όταν εξόντωσε τη μειονότητα της Κωνσταντινούπολης. Δεν συζητά για παρωχημένο, αλλά για αλλαγή».

Σχολιάζοντας το σχόλιο του Στέφανου Κασσελάκη για τη δήλωσή του είπε πως, «το μόνο θετικό που βρίσκω στη δήλωση Κασσελάκη είναι ότι, είναι ένα κόμμα της πατριωτικής Αριστεράς».

«Πλάι σε έναν Ερντογάν που προσπαθεί εδώ και καιρό να αναθεωρήσει τη Συνθήκη της Λωζάνης, ήρθε σήμερα ο βουλευτής της ΝΔ κ. Συρίγος να υπερθεματίζει ότι «η Συνθήκη της Λωζάνης είναι παρωχημένη και το 97% της δεν έχει καμία αξία»! Όταν κάνεις τέτοιο δώρο στον Ερντογάν, τα «δεν εννοούσα αυτό» περιττεύουν. Αμέσως μετά την επανεκλογή του, το 2023, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για «υποχωρήσεις». Μετά ακολούθησαν οι «υποκλίσεις» και τη 2η μόλις μέρα του 2024, περνάμε σε «Συνθήκη χωρίς αξία». Να γνωρίζουν ότι όσο και αν προετοιμάζουν τον ελληνικό λαό μέσω τέτοιων δηλώσεων, θα τον βρουν σύσσωμο απέναντί τους. Και βεβαίως, η Πατριωτική Αριστερά δεν πρόκειται να επιτρέψει παρέκκλιση ούτε κατά ένα εκατοστό από την πάγια θέση των ελληνικών κυβερνήσεων ως προς τη Συνθήκη της Λωζάνης και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», είχε γράψει νωρίτερα σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Πλάι σε έναν Ερντογάν που προσπαθεί εδώ και καιρό να αναθεωρήσει τη Συνθήκη της Λωζάνης, ήρθε σήμερα ο βουλευτής της ΝΔ κ. Συρίγος να υπερθεματίζει ότι «η Συνθήκη της Λωζάνης είναι παρωχημένη και το 97% της δεν έχει καμία αξία»!



Όταν κάνεις τέτοιο δώρο στον Ερντογάν, τα «δεν… — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) January 2, 2024«Οι μειονότητες δεν είναι ένα θέμα που συζητάμε με την Τουρκία» , είπε και σχολίασε πως, «είναι εντυπωσιακό ότι, πολύς κόσμος δεν αντιλαμβάνεται την ελληνική θέση. Ότι δεν αποστρατικοποιούμε τα νησιά του Αιγαίου».

Ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται θέμα αποστρατικοποιήσης των νησιών, λέγοντας πως, «και να πάψει να απειλείται, δεν αποστρατικοποιείται» και ότι, πρόκειται για εθνική θέση από το 1995».

«Από όλο το σύμπλεγμα της Συνθήκης της Λωζάνης το μόνο που έχει η αξία είναι τα σύνορα και οι μειονότητες. Δεν τα συζητάμε», κατέληξε.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Η δήλωση του βουλευτή της ΝΔ και πρώην Υπουργού, Άγγελου Συρίγου, ο οποίος χαρακτηρίζει "παρωχημένη" τη Συνθήκη της Λωζάννης "σε σχέση με την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών" επιβεβαιώνει τις σοβαρές ανησυχίες που έχει εκφράσει εδώ και καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη στάση της Κυβέρνησης στο εξαιρετικά κρίσιμο αυτό θέμα. Ο κ. Συρίγος αντιβαίνει τις πάγιες θέσεις της Ελλάδας και αφήνει περιθώρια για εκμετάλλευση της δήλωσής του από την Τουρκία στο πλαίσιο της απαράδεκτης θέσης της περί αναθεώρησης της Συνθήκης. Επιπλέον αποπροσανατολίζει τον ελληνοτουρκικό διάλογο από τον στόχο της προσφυγής στην Χάγη για υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ, ανοίγοντας από τηλεοπτική εκπομπή, ένα θέμα που δεν είναι και δεν πρέπει να είναι στην ατζέντα. Πρέπει η Κυβέρνηση να αποσαφηνίσει άμεσα, εάν υιοθετεί την επικίνδυνη αυτή δήλωση».

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο - 3 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Μενέντεζ: Νέα κατηγορία σε βάρος του Γερουσιαστή

Καιρός: συννεφιά και βροχές την Τετάρτη