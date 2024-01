Κόσμος

Ιράν: νεκροί από εκρήξεις στο μνημείο του Σουλεϊμανί (βίντεο)

Πανικός στο Ιράν, καθώς υπάρχουν πολλοί νεκροί από εκρήξεις κοντά στο νεκροταφείο που είναι θαμμένος ο ο δολοφονημένος διοικητής Κασέμ Σουλεϊμανί.

Τουλάχιστον 103 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από δύο εκρήξεις που προκλήθηκαν από "τρομοκρατικές επιθέσεις" σύμφωνα με την ιρανικήγ κρατική τηλεόραση. Οι επιθέσεις έγιναν στη διάρκεια τελετής στο Ιράν για την τέταρτη επέτειο της δολοφονίας, το 2020, του κορυφαίου Ιρανού στρατιωτικού διοικητή Κασέμ Σουλεϊμανί σε επίθεση με τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) των ΗΠΑ, όπως ανέφεραν σήμερα Ιρανοί αξιωματούχοι.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση έκανε λόγο για μια πρώτη και στη συνέχεια για μια δεύτερη έκρηξη στη διάρκεια της τελετής στο κοιμητήριο όπου έχει ταφεί ο Σουλεϊμανί στη νοτιοανατολική πόλη Κερμάν.

"Οι εκρήξεις προκλήθηκαν από τρομοκρατικές επιθέσεις", δήλωσε τοπικός αξιωματούχος στην επαρχία Κερμάν, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ. Ο Μπαμπάκ Γεκταπαράστ, εκπρόσωπος των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης του Ιράν, δήλωσε αργότερα πως 73 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 170 τραυματίστηκαν.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Nournews ανέφερε νωρίτερα πως "φιάλες αερίου εξερράγησαν στον δρόμο που οδηγεί στο κοιμητήριο".

Η κρατική τηλεόραση έδειξε διασώστες της Ερυθράς Ημισελήνου να φροντίζουν τραυματίες στην τελετή, όπου εκατοντάδες Ιρανοί είχαν συγκεντρωθεί για την επέτειο του θανάτου του Σουλεϊμάν, αρχιτέκτονα των ιρανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή. Ορισμένα πρακτορεία ειδήσεων ανέφεραν ότι ο αριθμός των τραυματιών είναι πολύ μεγαλύτερος.

"Οι ομάδες μας ταχείας απόκρισης απομακρύνουν τους τραυματίες... Όμως υπάρχουν πλήθη που μπλοκάρουν δρόμους", δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο Ρεζά Φαλάχ, επικεφαλής της Ερυθράς Ημισελήνου στην επαρχία Κερμάν.

Ο Κασέμ Σουλεϊμανί σκοτώθηκε τον Ιανουάριο του 2020, σε ηλικία 62 ετών, στη διάρκεια επίθεσης με αμερικανικό drone στο Ιράκ. Πρόσωπο-κλειδί του ιρανικού καθεστώτος, ήταν επίσης από τα πιο δημοφιλή δημόσια πρόσωπα στη χώρα.

Αφού υπηρέτησε στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ (1980-1988), ο Σουλεϊμανί ανήλθε γρήγορα στην κλίμακα της ιεραρχίας και έγινε επικεφαλής της Δύναμης Κοντς των Φρουρών της Επανάστασης, που έχει επιφορτιστεί με τις εξωτερικές επιχειρήσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

