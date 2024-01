Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Νοσοκομεία: Αυστηρά μέτρα σε δύο θεραπευτήρια

Απαγόρευση επισκεπτηρίων, rapid test και μάσκες είναι μεταξύ των σκληρών μέτρων που τίθενται σε εφαρμογή, λόγω έξαρσης κρουσμάτων κορονοϊού.

Επαναφορά αυξημένων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού και των εποχικών ιώσεων αποφάσισε η διοίκηση του νοσοκομείου Χατζηκώστα Ιωαννίνων, λόγω της έξαρσης που παρουσιάζουν στην παρούσα χρονική περίοδο.

Στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, που πρώτο είχε επαναφέρει κάποια προληπτικά μέτρα και το περασμένο καλοκαίρι, απαγορεύεται αυστηρά το επισκεπτήριο, ενώ οι συνοδοί των ασθενών θα επιδεικνύουν το αποτέλεσμα rapid test για την είσοδό τους με κάρτα στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Τα μέτρα θα ισχύουν μέχρι τις 15 Ιανουαρίου.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου:

Από Δευτέρα έως Παρασκευή συστήνεται η καθημερινή διενέργεια rapid test από τους συνοδούς των ασθενών, η οποία θα επιδεικνύεται κατά την είσοδο (rapid test ημερήσιας ισχύος εισόδου στο Νοσοκομείο)

Σε ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια δομή υγείας για εξέταση είτε με τακτικό ραντεβού είτε εκτάκτως συστήνεται εργαστηριακός έλεγχος με τη χρήση rapid test.

Το Σαββατοκύριακο, θα ισχύει rapid test (48 ωρών) που θα έχει διενεργηθεί την Παρασκευή, για τους συνοδούς των ασθενών, το οποίο θα επιδεικνύεται κατά την είσοδο.

Σημειώνεται ότι, στο προαύλιο χώρο του Νοσοκομείου, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:00-14:00 παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν διενέργειας rapid test, από τις μονάδες ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για βαρέως πάσχοντα ασθενή, θα γίνεται συνεννόηση με τον Δ/ντη του εκάστοτε Ιατρικού Τμήματος που νοσηλεύεται για να επιτραπεί η παρουσία ενός συνοδού.

Στους συνοδούς ασθενών, δίνεται κάρτα η οποία θα επιδεικνύεται στο νοσηλευτικό προσωπικό του Ιατρικού Τμήματος και θα επιστρέφεται στο Νοσοκομείο με το εξιτήριο του ασθενούς.

Η χρήση μάσκας συστήνεται στους χώρους του Νοσοκομείου, λόγω αύξησης των εποχικών ιώσεων και των κρουσμάτων covid-19

Απαγορεύεται αυστηρά το επισκεπτήριο στα Ιατρικά Τμήματα του Νοσοκομείου.

Αναστέλλεται το επισκεπτήριο σε όλα τα τμήματα του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου

Στη λήψη μέτρων, που ισχύουν από σήμερα, προχώρησε η Διοίκηση και η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας, με πρώτο την αναστολή του επισκεπτηρίου σε όλα τα τμήματα.

Αναλυτικά:

Αναστέλλεται το επισκεπτήριο σ΄ όλα τα Τμήματα του Νοσοκομείου. Επιτρέπεται όπου κρίνεται αυτό αναγκαίο ένας (1) συνοδός ανά ασθενή και μέχρι δύο (2) συνοδοί στο Παιδιατρικό Τμήμα. Οι συνοδοί θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε τεστ ταχείας ανίχνευσης (RAPID TEST) εντός 48ωρού πριν την έλευσή τους στο Νοσοκομείο.