Ανασχηματισμός - Νικολακόπουλος: Ποιος είναι ο υφυπουργός του Χρυσοχοΐδη

Για πρώτη φορά μετέχει σε κυβερνητικό σχήμα ο Ανδρέας Νικολακόπουλος.

Την συμμετοχή του βουλευτή Ηλείας της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέα Νικολακόπουλου για πρώτη φορά σε κυβερνητικό σχήμα ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Παύλος Μαρινάκης, μαζί με τις άλλες "διορθωτικές κινήσεις" στο κυβερνητικό σχήμα που αποφάσισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Νικολακόπουλος ανέλαβε την θέση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, με Υπουργό τον Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, ο οποίος για πέμπτη φορά αναλαμβάνει το συγκεκριμμένο χαρτοφυλάκιο.

Το βιογραφικό του Ανδρέα Νικολακόπουλου, όπως το παραθέτει ο ίδιος στην ιστοσελίδα του:

1974: Γεννήθηκα στην Αμαλιάδα Ηλείας στις 25 Αυγούστου 1974. Γονείς μου είναι ο Θεόδωρος Νικολακόπουλος και η Ειρήνη Θωμοπούλου και έχω μία μικρότερη αδελφή, την Διονυσία, η οποία είναι Αρχιτέκτων.

1980: Φοίτησα στο 4ο δημοτικό σχολείο Αμαλιάδας, εν συνεχεία στο 1ο Γυμνάσιο της πόλης και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο 1ο Λύκειο Αμαλιάδας. Κατά τη διάρκεια των μαθητικών μου χρόνων ασχολήθηκα ιδιαίτερα με τον αθλητισμό και διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες.

1992: Το έτος 1992 πέτυχα την εισαγωγή μου στην Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στην συνέχεια έκανα μεταπτυχιακές σπουδές στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Essex στη Μεγάλη Βρετανία.

1999: Υπηρέτησα την στρατιωτική μου θητεία στην Αεροπορία. Παρουσιάστηκα στην Τρίπολη και εν συνεχεία υπηρέτησα στις μονάδες της Λάρισας, της Χρυσούπολης Καβάλας, στην Ελευσίνα και πήρα το απολυτήριό μου από την 117 Π.Μ. Ανδραβίδας.

2000: Έκανα την άσκησή μου σε Δικηγορικό γραφείο των Αθηνών, όπου και άσκησα στην συνέχεια την δικηγορία και το έτος 2000 έγινα μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αμαλιάδας και άνοιξα το δικηγορικό μου γραφείο στην Αμαλιάδα. Είμαι Δικηγόρος Αστικού, Ποινικού και Διοικητικού Δικαίου και μιλάω Αγγλικά και Ιταλικά.

2006: Το 2006 παντρεύτηκα με την Ειρήνη Φάσσου, επίσης δικηγόρο της Αμαλιάδας, και έχουμε αποκτήσει δύο κόρες, την Παναγιώτα και την Ειρήνη.





2014: Η ενασχόλησή μου, επίσημα πλέον, με τον χώρο της πολιτικής ξεκίνησε το 2014 οπότε και κατήλθα στις Δημοτικές Εκλογές στον δήμο Ήλιδας με την παράταξη του Χρήστου Χριστοδουλόπουλου ‘Ήλιδα- Νέα Μέρα’, που κέρδισε τις εκλογές. Κατέλαβα την πρώτη θέση σε σταυρούς και εν συνεχεία εκλέχθηκα πρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας για πέντε συναπτά έτη.

2019: Στις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 συμμετείχα ως υποψήφιος βουλευτής με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και εξελέγην βουλευτής Ηλείας. Είμαι μέλος του Τομέα Δικαιοσύνης και Διαφάνειας της Ν.Δ., μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του Κοινοβουλίου, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Σωφρονιστικού Συστήματος, μέλος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με την διερεύνηση αδικημάτων του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης κ. Παπαγγελόπουλου και είμαι πρόεδρος της Επιτροπής ΕλληνοΙσλανδικής Φιλίας.



Τι αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη Κυβερνητικά στελέχη μετά την ανακοίνωση των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα αναφέρουν τα εξής: «Ο πρωθυπουργός, όπως έχει δείξει όλα τα προηγούμενα χρόνια, όταν κρίνει, προχωράει σε διορθωτικές κινήσεις προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού έργου. Και σε αυτή την περίπτωση έδρασε άμεσα και αποφασιστικά για να έχουμε ένα πιο δυναμικό ξεκίνημα τη νέα χρονιά σε κρίσιμους τομείς. Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένη την προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση σε ζητήματα ασφάλειας των πολιτών, επικεφαλής στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αναλαμβάνει ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, που διαθέτει πλούσια εμπειρία σε αυτό τον τομέα ενώ υφυπουργός αναλαμβάνει ένα στέλεχος της νεότερης γενιάς, ο βουλευτής Ηλείας Ανδρέας Νικολακόπουλος. Επικεφαλής στο Υπουργείο Υγείας, έναν τομέα στον οποίο δίνει επίσης μεγάλη έμφαση η κυβέρνηση, αναλαμβάνει ο Αδωνις Γεωργιάδης, υπουργός με μεταρρυθμιστική εμπειρία, προκειμένου να προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις που ήδη έχουν ξεκινήσει τους προηγούμενους μήνες. Υπουργός Εργασίας, αναλαμβάνει η Δόμνα Μηχαηλίδου, που έχει θητεύσει με επιτυχία στο συγκεκριμένο υπουργείο ενώ υφυπουργός Παιδείας, με αρμοδιότητα την Επαγγελματική Κατάρτιση αναλαμβάνει η βουλευτής Επικρατείας, Ιωάννα Λυτρίβη, στέλεχος με πολύ μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επίσης στέλεχος από τη νέα γενιά, αναβαθμίζεται σε υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και μαζί με την εκπροσώπηση της κυβέρνησης, αναλαμβάνει και τις αρμοδιότητες του Τύπου. Σημειωτέον ότι με τις αλλαγές ακόμη μια γυναίκα αναλαμβάνει υπουργική θέση και άλλη μία προστίθεται στις θέσεις των υφυπουργών, ενώ μπαίνουν στο υπουργικό σχήμα 3 στελέχη της νεότερης γενιάς. Ο αριθμός υπουργών και υφυπουργών δεν αυξάνεται, αφού ήδη ο Υφυπουργός Αμυνας Ν. Χαρδαλιάς έχει εκλεγεί Περιφερειάρχης Αττικής και δεν έχει αντικατασταθεί».

