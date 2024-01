Πολιτική

Ανασχηματισμός: οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Δηκτικά είναι τα σχόλια των κομμάτων για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη.

Για ανακύκλωση και ομολογία αποτυχίας κάνει λόγο η αντιπολίτευση, σχολιάζοντας τις αλλαγές στην Κυβέρνηση που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη.

«Συνιστά τεράστιο θράσος, η Κυβέρνηση που ασκεί εδώ και χρόνια εξωτερική πολιτική με γνώμονα την επίθεση στους αντιπάλους της ως "εθνική εξαίρεση", την πατριδοκαπηλία και τις εσωκομματικές της ισορροπίες, να κουνάει το δάχτυλο στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για ευαισθησία στα εθνικά θέματα, τη στιγμή, μάλιστα, που όχι μόνο δεν καταδικάζει τις επικίνδυνες δηλώσεις Συρίγου για την Συνθήκη της Λωζάννης, αλλά περιορίζεται σε ακατάληπτες δικαιολογίες για να τις καλύψει. Ο κ. Συρίγος όχι μόνο δεν ανασκεύασε τις δηλώσεις του περί Συνθήκης της Λωζάννης που είναι "κατά 97% παρωχημένη", αλλά τόνισε επιπλέον ότι "ως ένα βαθμό είναι παρωχημένη και ως προς τις μειονότητες". Αυτά από μία Κυβέρνηση που εκμεταλλεύτηκε με τον χειρότερο τρόπο το μειονοτικό πριν τις εκλογές. Η αναπαραγωγή αυτών των θέσεων με την ανοχή, μάλιστα, της Κυβέρνησης δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους και ερωτήματα που δεν μπορούν να καλυφθούν από τον αιφνιδιαστικό ανασχηματισμό», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η Κουμουνδούρου συμπληρώνει «Πρώτον, δεν υπάρχει κανείς εκτός από τον ίδιο τον κ Συρίγο που να θεωρεί πειστικό, πως ο ισχυρισμός ότι 97% της Συνθήκης είναι "παρωχημένο" δεν αφήνει περιθώρια εκμετάλλευσης στην Τουρκία για να προωθήσει τις απαράδεκτες θέσεις της περί αναθεώρησης. Εάν ανοίξει αυτή η συζήτηση, ελάχιστη σημασία έχει αν η Τουρκία επιδιώκει να αναθεωρήσει το " 97%" ή το υπόλοιπο "3%". Δεύτερον, οι θέσεις του Υπουργείου Εξωτερικών δεν περιορίζονται ούτε στην επίκληση του δικαιώματος νόμιμης άμυνας στη βάση του άρθρου 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, ούτε στην θέση πως "ό,τι απειλείται δεν αποστρατιωτικοποιείται". Το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει σαφώς ότι: "Όσον αφορά τα ελληνικά νησιά, πουθενά στη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης δεν προβλέπεται ότι αυτά θα τελούν υπό καθεστώς αποστρατικοποιήσεως." Ουδέποτε - και ορθώς- ελληνική κυβέρνηση στη μεταπολίτευση, έχει πάει πέρα από αυτήν τη θέση, ανοίγοντας συζήτηση για το ποιες διατάξεις της Συνθήκης είναι ή δεν είναι ανενεργές και σε ποιον βαθμό ή πώς ερμηνεύονται. Τρίτον, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού δήλωσε ότι ο πρώην Υπουργός μίλησε ως "ακαδημαϊκός" και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι μίλησε "με την επιστημονική του ιδιότητα". Λίγα λεπτά αργότερα ο κ Συρίγος τόνισε ότι "επειδή άκουσα κάτι για επιστημονικές θέσεις" σημειώνω ότι οι θέσεις μου "δεν είναι επιστημονικές αλλά βαθύτατα πολιτικές". Αντί να παίζει με τις λέξεις και τις έννοιες ο κ Μητσοτάκης πρέπει να αποφασίσει εάν αποδέχεται ή απορρίπτει τη θέση του πρώην Υπουργού του».

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής αναφέρει πως «Με όρους ανακύκλωσης ο Πρωθυπουργός προχώρησε σε έναν ακόμη ανασχηματισμό ομολογώντας την στελεχιακή ένδεια και την αποτυχία της δήθεν επιτελικής κυβέρνησης του, που παραμένει από τις μεγαλύτερες αριθμητικά. Μόνο που πήχης δεν είναι πια τα ανέξοδα λόγια, αλλά η αδυσώπητη πραγματικότητα και τα κυβερνητικά πεπραγμένα. Ο κ. Χρυσοχοΐδης επιστρέφει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αφού πρώτα είχε απομακρυνθεί ως αποτυχημένος μετά τις πυρκαγιές του 2021 και με «διαπιστευτήρια» την αναποτελεσματική παρουσία του στο Υπουργείο Υγείας, καθώς το Ε.Σ.Υ. καταρρέει και απαξιώνεται συστηματικά. Ως φαίνεται, το Υπουργείο Υγείας είναι μονοπώλιο των πολιτικών τέκνων του Γιώργου Καρατζαφέρη. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απέτυχε παταγωδώς να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών σε μια σειρά από γεγονότα και χρειάστηκαν έξι μήνες στον κ. Μητσοτάκη για να το ομολογήσει. Οχυρωμένη στην αλαζονεία της, με διάθεση μόνο για διευθετήσεις συμφερόντων και όχι μεταρρυθμίσεις προς όφελος των πολιτών και ιδίως των πιο αδύναμων, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί πάλι με όρους επικοινωνίας και ανασχηματισμούς «μουσικών καρεκλών» να διαχειριστεί την πολιτική φθορά της».

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τονίζει σε σχόλιο του πως «Ο μόνος στόχος που υπηρετούν οι ονομαζόμενες “διορθωτικές” αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα είναι η επιτάχυνση της λεγόμενης “μεταρρυθμιστικής” ατζέντας της κυβέρνησης της ΝΔ, που για την εργατική - λαϊκή πλειοψηφία σημαίνει νέα βάρη. Άλλωστε, αυτό αποδεικνύεται και από την επιστροφή υπουργών σε γνώριμες θέσεις στις οποίες διακρίθηκαν για το αντιλαϊκό τους έργο και τώρα επανέρχονται με αποστολή να το επισπεύσουν».

«Οι τεράστιες πολιτικές ευθύνες με τη σωρεία αστοχιών, παραλείψεων και της εγκληματικής ανυπαρξίας του απερχόμενου Υπουργού Προστασίας του Πολίτη εξώθησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη στην πολιτική «απάντηση» της που μεταφράζεται σε… ανακάτεμα της ήδη «σημαδεμένης» τράπουλας με τον υποτιθέμενο ανασχηματισμό.¨Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθώντας να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από την τελμάτωση του κυβερνητικού του έργου σε πολλούς τομείς -και από την αντικοινωνική πολιτική που ασκεί- προέβη σε ανασχηματισμό που περιλαμβάνει φθαρτά πρόσωπα του υπάρχοντος πολιτικού σκηνικού, που αποχώρησαν ως αποτυχημένοι από προηγούμενες κυβερνητικές θέσεις που είχαν αναλάβει. Οι «ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ» τονίζουν ότι είναι ένας ακόμη ανασχηματισμός που, δυστυχώς, προδικάζει για τη συνέχιση της κυβερνητικής παρωδίας και δεικνύει ότι στις σημαντικότερες προκλήσεις που βρέθηκε αντιμέτωπος ο κ. Μητσοτάκης στη διάρκεια της μέχρι τώρα θητείας του ως πρωθυπουργός έχει αποτύχει παταγωδώς», αναφέρουν οι Σπαρτιάτες.

«Ο «περιορισμένος» ανασχηματισμός της κυβέρνησης είναι άλλη μία ομολογία της «διευρυμένης» κυβερνητικής αποτυχίας. Ο κ. Μητσοτάκης «ανασχημάτισε» υπουργούς που ο ίδιος είχε «ανασχηματίσει» κατά την πρωθυπουργική του θητεία! Όσους ανασχηματισμούς και να κάνει ο κ. Μητσοτάκης, οι Έλληνες πλέον έχουν «σχηματίσει» σαφή άποψη για το εύρος της κυβερνητικής αποτυχίας και επικινδυνότητας», σχολιάζει η Ελληνική Λύση.

Για «ανακύκλωση κυβερνητικής αποτυχίας» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, όσον αφορά στον κυβερνητικό ανασχηματισμό και εξηγεί: «Η ανακύκλωση και η τοποθέτηση σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια υπουργών που δοκιμάστηκαν και απέτυχαν μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα: Είτε ότι ο πρωθυπουργός έχει στερέψει από πολιτικό προσωπικό και προθύμους, είτε ότι εργαλειοποιεί την διακυβέρνηση της χώρας για εσωτερικούς σκοπούς. Και στις δυο περιπτώσεις ένα είναι σίγουρο: το αδιέξοδο του συστήματος Μητσοτάκη». Συνεχίζοντας υποστηρίζει: Από εκεί και πέρα, η καρατόμηση του κ. Οικονόμου επιβεβαιώνει την αποτυχία του λαϊκισμού και της δημαγωγίας περί ασφάλειας, την ώρα που οι πολίτες βιώνουν καθημερινά ανασφάλεια και φόβο. Για την επιστροφή του κυρίου Χρυσοχοΐδη (την πέμπτη αν δεν κάνουμε λάθος) στο ίδιο υπουργείο, δεν χρειάζονται σχόλια. Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Στη χώρα που το βρεφικό γάλα πωλείται έως και 213% ακριβότερα από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολίτες έχουν πιο σημαντικά θέματα να αντιμετωπίσουν από τις 'μουσικές καρέκλες' της κυβέρνησης και τους τακτικισμούς του πρωθυπουργού».





