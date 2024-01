Κόσμος

Τουρκία: Οι καλές σχέσεις με την Ελλάδα “μειώνουν” την γκρίνια της ΕΕ

Για τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα, τα ταξίδια χωρίς βίζα και τις σχέσεις του Ισραηλ με το Λίβανο μίλησε ο Χακαν Φινταν.

Σχετικά με το ότι οι καλές σχέσεις που έχει η Τουρκία με την Ελλάδα μειώνουν την πίεση επί της Ευρώπης αλλά και για τα ταξίδια χωρίς βίζα στην Ευρώπη μίλησε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φινταν σε Τούρκους δημοσιογράφους. Επίσης αναφέρθηκε και στις προθέσεις του Ισραηλ σχετικά με το Λίβανο, όπως μεταφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου.

«Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα και εργαζόμαστε πάνω σε αυτό. Σε πρώτο στάδιο, επικεντρωθήκαμε στην άμβλυνση των περιορισμών για τις θεωρήσεις. Πράγματι, είδαμε ότι αυτό έχει αρχίσει να υλοποιείται σε ορισμένες εφαρμογές. Δηλαδή, επιχειρηματίες, φοιτητές κ.λπ. Αυτό πλέον επιστρέφει στο κανονικό. Αλλά πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά πράγματα για να πάμε σε μια συνολική απελευθέρωση των θεωρήσεων. Δυστυχώς, πολλά ζητήματα στην ΕΕ μπορούν να συνδεθούν με πολλά άσχετα ζητήματα. Επί του παρόντος εργαζόμαστε σε δύο θέματα, την απελευθέρωση των θεωρήσεων και την επικαιροποίηση της τελωνειακής ένωσης. Έχουμε σοβαρή συνεργασία για το μεταναστευτικό. Είναι σημαντικό, τόσο για εμάς όσο και για αυτούς. Είναι επιθυμητή μια εποικοδομητική διαδικασία. Στο πλαίσιο της μείωσης της έντασης στο Αιγαίο, μας ενδιαφέρει επίσης η θετική ατμόσφαιρα με την Ελλάδα. Αυτό μειώνει και την πίεση της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μειώνει την ένταση. Αυτά είναι σημαντικά θέματα και από τη δική μας άποψη, είναι σημαντικό να τα φέρουμε όλα ταυτόχρονα μέσα σε έναν συγκεκριμένο συντονισμό», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Χακάν Φιντάν

