Λίβανος - Σάλεχ Αλ Αρούρι: Λαοθάλασσα και οργή στην κηδεία του υπαρχηγού της Χαμάς (εικόνες)

Πλήθος κόσμου παραβρέθηκε στην κηδεία του υπαρχηγού της Χαμάς, που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά.

Εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν σήμερα στη Βηρυτό στην κηδεία του υπαρχηγού της Χαμάς και των δύο στελεχών της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης που σκοτώθηκαν από πλήγμα το οποίο αποδίδεται στο Ισραήλ.

Ο Σάλεχ αλ Αρούρι και άλλα έξι μέλη και στελέχη της Χαμάς σκοτώθηκαν το βράδυ της Τρίτης από τον βομβαρδισμό στα γραφεία της Χαμάς, στα νότια προάστια της Βηρυτού, μια περιοχή που αποτελεί προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Τα φέρετρα του Αρούρι, του Αζάλ αλ Άκρα, εκ των αρχηγών της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ και του Μοχάμαντ αλ Ραΐς, στελέχους του κινήματος, ήταν τυλιγμένα με παλαιστινιακές σημαίες και λάβαρα της Χαμάς. Ένα οπλοπολυβόλο τοποθετήθηκε πάνω στο καθένα από αυτά κατά τη διάρκεια της προσευχής, σε ένα τέμενος σε λαϊκή συνοικία της Βηρυτού, όπως ανέφερε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η νεκρική πομπή, υπό τον ήχο πυροβολισμών, κατευθύνθηκε στη συνέχεια στον προσφυγικό καταυλισμό της Σατίλα, όπου θα ενταφιαστούν οι τρεις άνδρες.

Οι συμμετέχοντες φώναζαν «Αλλάχ Ακμπάρ» («Ο Θεός είναι μεγάλος») και επαναλάμβαναν το σύνθημα «Αμπού Ομπέιντα, βομβάρδισε το Τελ Αβίβ», απευθυνόμενοι στον εκπρόσωπο της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς στη Γάζα, ο οποίος έχει γίνει διάσημος για την εμβληματική μαντίλα με την οποία καλύπτει το πρόσωπό του στις δημόσιες εμφανίσεις του.

«Η δολοφονία του Σάλεχ αλ Αρούρι ή οποιουδήποτε άλλου Παλαιστίνιου είναι μια άστοχη ενέργεια, επειδή η αντίσταση θα γεννήσει νέους ηγέτες», είπε στο AFP ένας 35χρονος Παλαιστίνιος, ο Όμαρ Γανούμ. Όπως είπε, πήγε στην κηδεία «για να καταγγείλει τη γενοκτονία που διαπράττεται στη Γάζα και την παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας του Λιβάνου από τον ισραηλινό στρατό».





Πολλά εξόριστα στελέχη της Χαμάς έχουν εγκατασταθεί στον Λίβανο, υπό την προστασία της Χεζμπολάχ. Το Ισραήλ ορκίστηκε ότι θα «καταστρέψει» τη Χαμάς μετά την πρωτοφανή επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης, στις 7 Οκτωβρίου, στο ισραηλινό έδαφος, από την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.140 άνθρωποι.

Ο πόλεμος που ξεκίνησε στη Γάζα αμέσως μετά έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 22.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τη Χαμάς.

Το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για το πλήγμα στα προάστια της Βηρυτού, ωστόσο ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε χθες, Τετάρτη, ότι επρόκειτο πράγματι για «ισραηλινό πλήγμα».

