Ανασχηματισμός: ολοκληρώθηκε η ορκωμοσία των νέων Υπουργών (εικόνες)

Επίσημα αναλαμβάνουν τις θέσεις τους τα νέα πρόσωπα που επέλεξε να "μπουν" στην κυβέρνηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία των νέων υπουργών και υφυπουργών ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, Αρχιμανδρίτη Ιωάννη Καραμούζη.

Στην ορκωμοσία, το παρών έδωσαν και μέλη των οικογενειών των νέων υπουργών.

Οι διορθωτικές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα όπως είχαν ανακοινωθεί από την Τετάρτη, αφορούν τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη (νέος υπουργός ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και υφυπουργός ο Ανδρέας Νικολακόπουλος), Υγείας (νέος υπουργός ο Άδωνις Γεωργιάδης), Εργασίας (νέα υπουργός η Δόμνα Μιχαηλίδου) και το Υπουργείο Παιδείας (νέα υφυπουργός Ιωάννα Λυτρίβη). Επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναλαμβάνει και τη θέση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ.

