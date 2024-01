Διαρρήκτης ξέχασε το κινητό του στον…τόπο του εγκλήματος

Παράξενα

Επική γκάφα διαρρήκτη που μπήκε μέσα σε σπίτι ζευγαριού στη Στυλίδα.

Θύμα διάρρηξη - κλοπής έπεσε 74χρονη γυναίκα στο σπίτι της στον Αχινό Στυλίδας το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης.

Την ώρα που βρισκόταν μόνη της στο σπίτι, καθώς ο σύζυγός της απουσίαζε και κοιμόταν στο υπνοδωμάτιό της, ξαφνικά είδε έναν άνδρα που φορούσε κουκούλα να ψάχνει τα πράγματά της.

Πριν προλάβει να φωνάξει ο άγνωστος δράστης έσπευσε να εξαφανιστεί.

Ο θρασύτατος κλέφτης, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, είχε εισέλθει στο δωμάτιο που κοιμόταν και είχε απομακρύνει από κει συρτάρι επίπλου και την τσάντα της, τα οποία έψαξε με την ησυχία του σε παρακείμενο δωμάτιο! Τελικά, έκλεψε μόνο το πορτοφόλι της γυναίκας που περιείχε 90 ευρώ, ενώ κάποια κοσμήματα μικρής αξίας δεν τα πήρε μαζί του.

Ομοίως και τα κινητά τηλέφωνα του ζευγαριού τα οποία ο δράστης είχε ακουμπισμένα στο μπράτσο του καναπέ και υπέθεσαν ότι δεν πρόλαβε να τα πάρει μαζί του. Αργότερα όμως διαπίστωσαν ότι το ένα από τα κινητά δεν ήταν δικό τους και έλειπε το κινητό του συζύγου! Προφανώς ο δράστης πάνω στη βιασύνη του, μπέρδεψε το κινητό το δικό του και πήρε το κινητό του συζύγου της 74χρονης το οποίο βέβαια και απενεργοποίησε!

Ο κλέφτης για να μπορέσει να εισέλθει στο σπίτι, σκαρφάλωσε τουλάχιστον 3,5 μέτρα για να φτάσει στο μπαλκόνι και να παραβιάσει την μπαλκονόπορτα. Μάλιστα χρησιμοποίησε ένα σκαλιστήρι που βρήκε και το οποίο παράτησε στο σημείο.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στο ΑΤ Στυλίδας που ανέλαβε την προανάκριση.

Πηγή: lamiareport.gr

