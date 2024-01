Οικονομία

ΦΠΑ - ροφήματα: Αλαλούμ με το “πακέτο” και τα σερβιριζόμενα

Τι προβλέπει η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ. Σύγχυση επικρατεί για τον ΦΠΑ που επιβάλλεται σε ροφήματα, αναψυκτικά και χυμούς.

Μία άνευ προηγουμένου αλλοπρόσαλλη κατάσταση επικρατεί με τον ΦΠΑ που επιβάλλεται σε αναψυκτικά, χυμούς και ροφήματα από την 1η Ιανουαρίου.

Οι συντελεστές ποικίλουν ανάλογα με το που καταναλώνεται το ρόφημα εντός ή εκτός καταστήματος δημιουργώντας μία άνευ προηγουμένου κατάσταση.

Σύμφωνα λοιπόν με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ άλλος συντελεστής ΦΠΑ θα εφαρμόζεται όταν η κατανάλωση των μη αλκοολούχων ποτών γίνεται στο κατάστημα και άλλος συντελεστής όταν παραδίδονται σε «πακέτο». Έτσι λοιπόν στην περίπτωση που ο πελάτης παραγγείλει σε καφετέρια ένα αναψυκτικό και το καταναλώσει στο κατάστημα θα το πληρώσει με ΦΠΑ 24% ενώ αν το παραγγείλει σε «πακέτο» θα το πληρώσει με ΦΠΑ 13%. Για τον καφέ, τη σοκολάτα, το τσάι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα αφού μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024 θα υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% ανεξάρτητα εάν καταναλώνονται στο κατάστημα ή παραδίδονται «πακέτο».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ:

Καφές, τσάι, χαμομήλι στην εστίαση: Ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 13% στη διάθεση καφέ, κακάο, τσαγιού, χαμομηλιού και λοιπών αφεψημάτων εφαρμόζεται έως και την 30η Ιουνίου 2024 ανεξάρτητα εάν αυτά καταναλώνονται επιτοπίως ή παραδίδονται σε «πακέτο».

Μη αλκοολούχα ποτά, χυμοί, ροφήματα: Από την 1η Ιανουαρίου 2024 στα σερβιριζόμενα αλκοολούχα και μη αλκοολούχα ποτά, χυμούς και ροφήματα εφαρμόζεται ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ 24%.

Επιτόπιες καταναλώσεις: Από 1η Ιανουαρίου 2024 αλκοολούχα και μη ποτά, χυμοί και ροφήματα που σερβίρονται και καταναλώνονται εντός του καταστήματος επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%.

Παράδοση «πακέτο»: Η παράδοση σε «πακέτο» των αλκοολούχων ποτών επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24% ενώ η παράδοση σε «πακέτο» των μη αλκοολούχων ποτών, χυμών, τυποποιημένων και μη και ροφημάτων, υπάγεται στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 13%.

Όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, οι επιχειρήσεις εστίασης θα πρέπει να χρεώνουν διακριτά τα είδη αυτά βάσει του συντελεστή Φ.Π.Α. στον οποίο υπάγονται.

Επίσης με την ίδια εγκύκλιο διευκρινίζονται τα εξής:

Μεταφορές: Στη μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους (εισιτήρια σε λεωφορεία, τρένα, αεροπλάνα, πλοία κλπ) ο συντελεστής ΦΠΑ παραμένει μόνιμα στο 13%.

Ταξί: Στη μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους που πραγματοποιείται με ταξί ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 13% εφαρμόζεται έως την 30ή Ιουνίου 2024.

Εισιτήρια σε ζωολογικούς κήπους: Παραμένει μόνιμα στο 13% ο συντελεστής ΦΠΑ.

Εισιτήρια σε κινηματογράφους: Παραμένει μόνιμα στο 6% ο συντελεστής ΦΠΑ

Γυμναστήρια – σχολές χορού: Η παροχή υπηρεσιών από γυμναστήρια και από σχολές εκμάθησης χορού υπάγεται μόνιμα στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 13%