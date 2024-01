Πολιτική

Ημαθία - Μητσοτάκης: Βλέπουμε αισιόδοξα το μέλλον... για πρώτη φορά

Τι δήλωσε για το 2024,οι δευσμεύσεις της κυβέρνησής του και γιατί ευχαρίστησε τους κατοίκους της Μελίκης.

«Για πρώτη φορά μπορούμε να δούμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στη Μελίκη του νομού Ημαθίας, την πρώτη του για το 2024 στην περιφέρεια, ενώ για το αναστηλωμένο ανάκτορο του βασιλιά των Μακεδόνων Φιλίππου Β' στις Αιγές, το οποίο θα εγκαινιάσει στη συνέχεια, τόνισε πως «έχει πολιτιστικό και εθνικό χαρακτήρα διότι επιβεβαιώνει την ελληνική διαχρονικότητα της Μακεδονίας στο βάθος των αιώνων».

«Καθώς ξημερώνει το 2024 πιστεύω ότι, μετά από αρκετά δύσκολα χρόνια, για πρώτη φορά μπορούμε να δούμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία, με περισσότερο φως, με περισσότερο ήλιο, όπως ηλιόλουστη είναι και η σημερινή μέρα. Σε μία Ελλάδα, η οποία θα αναπτύσσεται, η οποία θα αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Με έναν αγροτικό κόσμο, που παρά τις δυσκολίες που όλοι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν, γνωρίζει πολύ καλά ότι απολαμβάνει τη στήριξης αυτής της κυβέρνησης και στα εύκολα και στα δύσκολα», είπε στον χαιρετισμό του προς τους κατοίκους της Μελίκης ο κ. Μητσοτάκης.

Δεσμεύτηκε, επίσης, «ότι αυτή η κυβέρνηση θα συνεχίσει νυχθημερόν να αναμετριέται με τα πολλά προβλήματα. Γιατί τα προβλήματα δεν σταματούν ποτέ, δεν τα κρύψαμε ποτέ κάτω από το χαλί αλλά αποδείξαμε ότι με σκληρή δουλειά με μεθοδικότητα, με αποτελεσματικότητα όλα τα προβλήματα μπορούν τελικά να λυθούν».

Αναφερόμενος στα εγκαίνια του αναστηλωμένου ανακτόρου του Φιλίππου Β', είπε πως «είναι ένα από τα πιο σημαντικά πολιτιστικά μνημεία της πατρίδας μας» και σημείωσε: «Είναι μία κίνηση η οποία δεν έχει μόνο πολιτιστικό αλλά και εθνικό χαρακτήρα καθώς επιβεβαιώνει την ελληνική διαχρονικότητα της Μακεδονίας στο βάθος των αιώνων και μετατρέπει την περιοχή σας σε έναν πολιτιστικό πόλο, τολμώ να πω παγκόσμιας εμβέλειας».

«Για μένα είναι μεγάλη τιμή που ως πρωθυπουργός της πατρίδας μας θα έχω την ευκαιρία να συνδέσω το δικό μου όνομα και το όνομα της κυβέρνησής μας με αυτά τα εμβληματικά έργα αναστήλωσης που γίνονται στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας», συμπλήρωσε.

Ο πρωθυπουργός περπάτησε το κέντρο της Μελίκης, αντάλλαξε ευχές με κατοίκους και απευθύνθηκε σε όσους είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία.

Τους ευχαρίστησε γιατί η Μελίκη έδωσε στη Νέα Δημοκρατία ποσοστό μεγαλύτερο από 50% στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου και υπογράμμισε: «θέλω να γνωρίζετε ότι η αγάπη μου για τη Μακεδονία, η αγάπη μου για την Ημαθία, είναι σταθερή και διαχρονική».

Είπε ακόμα ότι στους αγρότες δόθηκαν αποζημιώσεις ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Η εισφορά των αγροτών ήταν 500 εκατομμύρια ευρώ, άρα το κράτος έβαλε άλλα 500 εκατομμύρια ευρώ, κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να κάνει αν δεν πήγαινε καλά η οικονομία, είπε ο πρωθυπουργός.

Τον κ. Μητσοτάκη καλωσόρισε ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

