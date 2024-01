Αθλητικά

Superleague: Το πρόγραμμα των επόμενων αγωνιστικών και το ντέρμπι των “αιωνίων”

Πότε θα γίνει ο αγώνας Πανηθηναϊκού - Ολυμπιακού. Αναλυτικά το πρόγραμμα των τριών επόμενων αγωνιστικών.

Εκτός της εκλογής νέου προέδρου, το σημερινό διοικητικό συμβούλιο της Super League προχώρησε ομόφωνα και στον καταρτισμό του αναλυτικού προγράμματος για τη 19η, την 20η και την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Μεταξύ αυτών, ορίστηκε ότι το ντέρμπι «αιωνίων» μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στη Λεωφόρο, θα διεξαχθεί την Κυριακή 4/2, στις 9 μ.μ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από τη διοργανώτρια αρχή:

19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/1

17:30 Λαμία-Κηφισιά ΔΑΚ "Αθ. Διάκος"

19:00 ΠΑΣ Γιάννινα-Πανσερραϊκός Στάδιο "Οι Ζωσιμάδες"

20:00 ΟΦΗ-Παναιτωλικός Γηπ. "Θ. Βαρδινογιάννης"

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/1

16:00 Βόλος-ΠΑΟΚ Πανθεσσαλικό Στάδιο

17:30 Ατρόμητος-ΑΕΚ Δημ. Στάδιο Περιστερίου

19:30 Παναθηναϊκός-Αστέρας Τρίπολης Γηπ. "Απ. Νικολαϊδης"

20:30 Αρης-Ολυμπιακός Γηπ. "Κλ. Βικελίδης"

20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/1

17:30 Παναιτωλικός-Λαμία Γηπ. Παναιτωλικού

19:30 Πανσερραϊκός-Βόλος Δημ. Στάδιο Σερρών

20:00 Κηφισιά-Αρης Δημ. Στάδιο Καισαριανής

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/1

16:00 ΑΕΚ-ΟΦΗ OPAP Arena

17:30 Αστέρας Τρίπολης-Ατρόμητος Γηπ. "Θ. Κολοκοτρώνης"

19:30 Ολυμπιακός-ΠΑΣ Γιάννινα Στάδιο "Γ. Καραϊσκάκης"

20:30 ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός Γηπ. Τούμπας

21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/2

17:30 Βόλος-Παναιτωλικός Πανθεσσαλικό Στάδιο

19:30 Πανσερραϊκός-Αρης Δημ. Στάδιο Σερρών

ΚΥΡΙΑΚΗ 4/2

16:00 ΟΦΗ-Κηφισιά Γηπ. "Θ. Βαρδινογιάννης"

17:30 ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης OPAP Arena

17:30 ΠΑΣ Γιάννινα-Λαμία Στάδιο "Οι Ζωσιμάδες"

20:30 Ατρόμητος-ΠΑΟΚ Δημ. Στάδιο Περιστερίου

21:00 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός Γηπ. "Απ. Νικολαϊδης"

