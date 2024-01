Αθλητικά

Super League: Νέος πρόεδρος ο Μηνάς Λυσάνδρου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Μηνάς Λυσάνδρου είχε και στο παρελθόν το αξίωμα, εκπροσωπώντας όμως άλλη ομάδα

-

Ο Μηνάς Λυσάνδρου επανέρχεται στην ηγεσία της Super League, καθώς στις σημερινές αρχαιρεσίες εξελέγη κατά πλειοψηφία νέος πρόεδρος του συνεταιρισμού, στη θέση του παραιτηθέντα Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο νυν αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ ΟΦΗ είχε διατελέσει και στο παρελθόν επικεφαλής της διοργανώτριας αρχής, από το 2019 ως το 2020, εκπροσωπώντας τότε την ΠΑΕ ΑΕΚ.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: νεκρός μαθητής από πυροβολισμούς σε σχολείο (εικόνες)

Σεισμός στην Ιαπωνία: δεκάδες οι νεκροί, εκατοντάδες οι αγνοούμενοι (εικόνες)

Πτολεμαΐδα - Θάνατος βρέφους: “Γιατί το διώξανε δυο φορές από το νοσοκομείο;”