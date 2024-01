Κόσμος

ΗΠΑ: νεκρός μαθητής από πυροβολισμούς σε σχολείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μοιραία για έναν μαθητή στάθηκε η επίθεση με πυροβολισμούς με δράστη έναν ανήλικο, που άφησε πίσω της και πολλούς τραυματίες.

-

Ένας μαθητής σκοτώθηκε και πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένας 17χρονος μαθητής λυκείου άνοιξε πυρ σε σχολείο της Αϊόβα, ανακοίνωσαν οι αρχές.

"Υπάρχουν έξι θύματα, ένα από τα οποία κατέληξε. Αυτός που κατέληξε ήταν μαθητής", πρόσθεσαν.

Τέσσερις από τους τραυματίες είναι μαθητές γυμνασίου ή λυκείου, ο πέμπτος ανήκει στη διοίκηση, διευκρίνισε η αστυνομία.

BREAKING: Shooting with multiple victims reported at Perry High School in Perry, Iowa pic.twitter.com/XuvFzpId50 — Intel Point Alert (@IntelPointAlert) January 4, 2024

Ο ύποπτος για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε σχολείο της Αϊόβα ταυτοποιήθηκε ως ένας 17χρονος μαθητής στο Λύκειο Πέρι, δήλωσαν αξιωματούχοι σε συνέντευξη Τύπου.

Ο ύποπτος πέθανε κατά τα φαινόμενα μετά τον αυτοπυροβολισμό του. Βρέθηκε από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σχολείο για να αντιμετωπίσουν το περιστατικό "με ένα τραύμα από σφαίρα που ο ίδιος προκάλεσε στον εαυτό του". Ο ύποπτος ως δράστης είχε δύο όπλα, εκ των οποίων ένα πυροβόλο, δήλωσε ο Μιτς Μόρτβεντ, τοπικός αξιωματούχος.

Η αστυνομία ανακάλυψε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό κατά τη διάρκεια έρευνας σε σχολικό κτίριο.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν την πρώτη ημέρα του εαρινού εξαμήνου, σύμφωνα με το ημερολόγιο της περιφέρειας όπου βρίσκεται το σχολείο.

Το Πέρι, μια πόλη περίπου 7.900 κατοίκων, βρίσκεται σχεδόν 64 χλμ. βορειοδυτικά του Ντι Μόιν, της πρωτεύουσας της πολιτείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Πτολεμαΐδα - Θάνατος βρέφους: “Γιατί το διώξανε δυο φορές από το νοσοκομείο;”

Κορονοϊός - Σχολεία: 8 οδηγίες του ΕΟΔΥ για παιδιά και εκπαιδευτικούς

Αιγές - Φίλιππος Β': Αναστηλώθηκε το μεγαλύτερο οικοδόμημα της κλασσικής Ελλάδας