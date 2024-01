Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 6 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιο γεγονός τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν ανήμερα των Φώτων.

Σήμερα Σάββατο, 6 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το Συναξάρι της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι τα Θεοφάνια. Κατά τις ευαγγελικές περικοπές στις αρχές του 30ου έτους της ηλικίας του Ιησού, ο Ιωάννης (ο Πρόδρομος), γιος του Ζαχαρία και της Ελισάβετ, ο επιλεγόμενος στη συνέχεια Βαπτιστής, που ήταν κατά 6 μήνες μεγαλύτερος του Χριστού, και διέμενε στην έρημο, ασκητεύοντας και κηρύττοντας το βάπτισμα μετανοίας, βάπτισε με έκπληξη και τον Ιησού στον Ιορδάνη ποταμό. Κατά δε τη στιγμή της Βάπτισης, κατέβηκε από τον ουρανό το Άγιο Πνεύμα υπό μορφή περιστεράς στον Ιησού και ταυτόχρονα από τον ουρανό ακούσθηκε φωνή που έλεγε: «Ούτος εστίν ο υιός μου ο αγαπητός, εν ω ευδόκησα». Η φράση αναφέρεται στα ευαγγέλια του Ματθαίου, του Μάρκου και του Λουκά, ενώ απουσιάζει από αυτό του Ιωάννη.

Φώτιος

Φώτης

Φωτεινός

Φώτις

Φωτεινή

Φανή

Φένια

Φώτω

Φώφη

Φωτούλα

Φαίη

Φωφώ

Θεοφάνης

Φάνης

Θεοφανία

Φάνια

Φανή

Φένια

Φανούλα

Ιορδάνης

Ντάνης

Δάνης

Ιορδάνα

Ντάνα

Δάνα

Ουρανία

Ράνια

Περιστέρα

Θεοπούλα

Θεόπη

Ανατολή ήλιου: 07:51

Δύση ήλιου: 17:22

Σελήνη: 24.2 ημερών

Πηγή: ecclesia.gr

