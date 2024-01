Πολιτική

Κουτσούμπας: Οι ευχές και το μήνυμά του για τα Θεοφάνια

Τι εύχεται ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος για την ημέρα των Θεοφανίων.

Τις ευχές του για την ημέρα των Θεοφανίων απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ:

«Χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Προχωράμε μπροστά, με τον λαό μας ενωμένο σε ακόμα πιο δυνατή συμπόρευση με το ΚΚΕ, για να διαλυθούν τα πυκνά σκοτάδια και να φωτιστούν οι ανάγκες του λαού και της νεολαίας».

