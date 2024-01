Πολιτική

Ανδρουλάκης: Να έρθει ευημερία για τους πιο ευάλωτους (εικόνες)

Το ευχετήριο μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής από τον καθαγιασμό των υδάτων στην Πόλη.

Στην Κωνσταντινούπολη και συγκεκριμένα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο παρακολούθησε τη Λειτουργία των Θεοφανίων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Ανδρουλάκης παρέστη και τον Καθαγιασμό των υδάτων στο Κεράτιο Κόλπο από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Κατόπιν δήλωσε:

«Είναι χαρά και τιμή μου, που βρίσκομαι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Εύχομαι στην αρχή αυτής της νέας χρονιάς να υπάρχει ευημερία, οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη για όλους του Έλληνες πολίτες και ιδιαίτερα τους πιο αδύναμους.

Εύχομαι σταθερότητα και ειρήνη στην ανθρωπότητα και να τερματιστούν επιτέλους οι δυο συγκρούσεις, που εξελίσσονται στην ευρύτερη γειτονιά μας σκορπώντας τον θάνατο σε χιλιάδες ανθρώπους. Χρόνια πολλά με υγεία σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες απανταχού της γης».

