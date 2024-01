Αθλητικά

Πόλο Ανδρών: Βαριά ήττα της Eθνικής από την Ιταλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η «γαλανόλευκη» θα έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στις νίκες τη Δευτέρα με αντίπαλο την αδύναμη Γεωργία

-

(εικόνα αρχείου)

Η εθνική υδατοσφαίρισης των ανδρών ηττήθηκε 15-8 από την Ιταλία στο Ζάγκρεμπ, στο δεύτερο παιχνίδι της για τον Β΄ όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, που αγωνίστηκε χωρίς τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου (τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική για την αποβολή του στο ματς της πρεμιέρας με την Ουγγαρία), ήταν πολύ κακό σε άμυνα και επίθεση, δέχθηκε πέντε γκολ από τον Εντοάρντο Ντι Σόμα μέσα σε οκτώ αγωνιστικά λεπτά, αλλά δεν… αναθάρρησε ούτε μετά την αποβολή του άσου της Φερεντσβάρος στην τρίτη περίοδο και παραδόθηκε άνευ όρων. Χαρακτηριστικό στατιστικό του αγώνα, η διαφορά των επιθέσεων με παίκτη παραπάνω (4/15 η εθνική, 8/10 η Ιταλία!).

Η «γαλανόλευκη» θα έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στις νίκες τη Δευτέρα (8/1, 18:00), με αντίπαλο την αδύναμη Γεωργία, απώλεσε όμως κάθε πιθανότητα για την κατάκτηση της πρωτιάς στον όμιλο και θα πρέπει να περιμένει τον αγώνα των «σετεμπέλο» με την Ουγγαρία, για να μάθει αν θα πάρει τουλάχιστον τη δεύτερη θέση, που οδηγεί απευθείας στα προημιτελικά.

Οι Ιταλοί ξεκίνησαν με γκολ στην κόντρα από τον Ετσενίκε και είχαν 3/3 στον παίκτη παραπάνω στην πρώτη περίοδο, την ώρα που η ελληνική ομάδα έκανε «φτηνά» λάθη σε άμυνα και επίθεση, με αποκορύφωμα το λάθος του Γκιουβέτση σε φάση με διπλό αριθμητικό πλεονέκτημα.

Το 4-2 του πρώτου οκταλέπτου διαμορφώθηκε με διαδοχικά γκολ του Ντι Σόμα και θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο, αν οι «σετεμπέλο» δεν είχαν δύο δοκάρια σε σουτ με καλές προϋποθέσεις. Ο Γκιουβέτσης μείωσε στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, αλλά ο ασταμάτητος Ντι Σόμα με ακόμη τρία γκολ ανέβασε τη διαφορά στο +4 (7-3). Ενδιάμεσα ο Αργυρόπουλος αποκόμισε ένα σκίσιμο κάτω από το μάτι, μετά από χτύπημα που δέχθηκε από τον Μπρούνι, οι διαιτητές είδαν τη φάση στο βίντεο, αλλά έκριναν ότι δεν υπήρχε κάτι επιλήψιμο…

Ο Κάκαρης σε παίκτη παραπάνω μείωσε σε 7-4, που ήταν και το σκορ ημιχρόνου, καθώς στα τελευταία δευτερόλεπτα η εθνική κέρδισε νέα αποβολή, αλλά ο Ντελ Λούνγκο έκανε σπουδαία απόκρουση σε σουτ του Γκιουβέτση.

Ο Θοδωρής Βλάχος άλλαξε τερματοφύλακα στο τρίτο οκτάλεπτο, με τον Παναγιώτη Τζωρτζάτο να αντικαθιστά τον Μάνο Ζερδεβά και να ξεκινά με απόκρουση σε σουτ του Κοντέμι στον παίκτη παραπάνω. Στο 5΄48΄΄ πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου, ο Ντε Σόμα «χτύπησε» ξανά, αυτή τη φορά στην κόντρα, όμως το VAR έδειξε ότι είχε χτυπήσει νωρίτερα τον Γενηδουνιά και οι διαιτητές, όχι απλά ακύρωσαν το γκολ, αλλά απέβαλαν με αντικατάσταση τον κορυφαίο παίκτη του αγώνα. Η εθνική όμως δεν εκμεταλλεύθηκε το απρόσμενο «δώρο», αντίθετα η Ιταλία άνοιξε ακόμη περισσότερο την «ψαλίδα» στο σκορ (11-5 και 12-6 στο τέλος της τρίτης περιόδου) και μετέτρεψε το υπόλοιπο του αγώνα σε τυπική διαδικασία.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την εθνική): 2-4, 2-3, 2-5, 2-3

Διαιτητές: Αλεξαντρέσκου (Ρουμανία), Σεγουράνα (Ισπανία)

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 1, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης 2, Φουντούλης, Καλογερόπουλος, Γκίλλας, Αργυρόπουλος, Αλαφραγκής, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης, Βλαχόπουλος 3, Τζωρτζάτος

ΙΤΑΛΙΑ (Σάντρο Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Ντι Φούλβιο 2, Κοντέμι, Μαρτζιάλι 1, Φοντέλι 2, Βελότο, Ρεντζούτο, Ετσενίκε 3, Πρεσούτι, Μπρούνι 1, Ντι Σόμα 5, Ντόλτσε 1, Νικόζια

Ειδήσεις σήμερα:

Κωνσταντινούπολη - Ιμάμογλου: Ξανά υποψήφιος δήμαρχος

“Ψυχοκόρες“: Πρεμιέρα β' κύκλου στο ANT1+ με διπλό επεισόδιο (εικόνες)

Πάτρα: Συλλήψεις για εκβιασμό διοίκησης οργανισμού με “χρυσά κερδη”