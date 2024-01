Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Μακρή: Τι θα ισχύσει για τις απουσίες των μαθητών που θα νοσήσουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσες μέρες απουσιών θα δικαιολογούνται για τον κορονοϊό και τις υπόλοιπες ιώσεις και ποια είναι η διαφορά στις βεβαιώσεις.

-

Η υφυπουργός Παιδείας, Ζέτα Μακρή, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με Θέα» κι αναφέρθηκε στην επιστροφή των μαθητών από αύριο στα σχολεία, σε μια περίοδο που υπάρχει έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού, γρίπης και ιώσεων.

Όπως είπε η κυρία Μακρή για τα παιδιά που θα νοσήσουν από κορονοϊό, θα καταχωρούνται αλλά δεν θα προσμετρούνται οι απουσίες 5 ημερών, ενώ το ίδιο θα συμβαίνει και με τις υπόλιπες ιώσεις με τη διαφορά ότι για αυτές θα χρειάζεται βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο.

«Οι πέντε εργάσιμες ημέρες είναι αρκετές κατά τους ειδικούς για τα παιδιά να ξεπεράσουν την ίωση και να μην τη μεταδώσουν», ανέφερε η κυρία Μακρή χαρακτηριστικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία: Καταστροφές σε Φιλοθέη και Παλαιό Ψυχικό (εικόνες)

Αφγανιστάν: Βομβιστική επίθεση σε λεωφορείο

Κορονοϊός – Θωμαΐδης: Πότε αναμένεται η κορύφωση των κρουσμάτων